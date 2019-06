Presentan una iniciativa legislativa popular en el Parlament para declarar la independencia y Cs pide no tramitarla

Publicada el 21/06/2019 a las 09:37 Actualizada el 21/06/2019 a las 10:02

Joan García

Unitat per la Independència

La plataformaha presentado una(ILP) en el Parlament que plantea que la Cámara catalana vuelva a hacer una(DUI), pero Cs quiere bloquearla y ha pedido a la Mesa no admitir la iniciativa a trámite, han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press.La ILP fue registrada el 13 de junio y la Mesa debe decidir antes del 5 de julio si la tramita o no: si el órgano rector de la Cámara la admite a trámite se abrirá un plazo para que el grupo promotor recoja las 50.000 firmas necesarias para que la proposición se debata en el Parlament, pero, si no la tramita, la propuesta decaerá.Así,ha registrado este viernes un escrito dirigido a la Mesa en el que solicita que la iniciativa se lleve a la próxima reunión de este órgano yAdvierte de que esta ILP –titulada proposición de ley de aprobación de la declaración de independencia– pretende quepara cometer los más graves ataques" contra el ordenamiento constitucional, como consideran que ocurrió en octubre de 2017.En el escrito, el partido naranja recuerda las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que advierten de que con la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 se pretendió "cancelar en el territorio de Catalunya la vigencia" de la Constitución y el Estatut.Asimismo, señala que el TC requirió a los miembros de la Mesa que impidieran y paralizaran las iniciativas parlamentarias que buscaban declarar la independencia, pero desobedecieron al tribunal y esto "ha comportado su".En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente segundo del Parlament,(Cs), ha afirmado que es evidente que esta proposición "no deja muchas dudas sobre si se debe admitir o no a trámite", ya que considera queHa subrayado que los miembros de la Mesa están avisados por el TC de que tienen la obligación de evitar que se tramite cualquier iniciativa que busque declarar la independencia, de manera que alerta de las consecuencias que puede tener admitir la ILP: "Todos los miembros de la Mesa estamos avisados.".Además, ha asegurado que, en caso de que se tramite, se entraría de nuevo "dentro de un proceso bastante destructivo" y quePese a que está por ver si los grupos independentistas votan a favor de tramitar la iniciativa, García ha sostenido que, teniendo en cuenta las proclamas de los últimos días de "Lo volveremos a hacer" que han hecho el presidente de la Generalitat,, y el de Òmnium,, "parece que uno de los caminos" para volver a repetir los hechos de octubre de 2017 podría ser utilizar esta ILP.En un comunicado, Unitat per la Independència explicó que el objetivo de esta ILP es que el Parlamentdespués de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont suspendiera temporalmente la proclamación de la república catalana.Pese a que no tuvo validez jurídica, el texto sirvió para rubricar el compromiso de ambos grupos con la independencia, que se acabaría declarando 17 días después:, establecía la entrada en vigor de la ley de transitoriedad y abría un proceso constituyente.Con esta ILP, Unitat per la Independència quiere retar a los partidos independentistas a volver a proclamar la independencia: "Si la clase política quiere realmente un independentismo movilizado, unido y comprometido, admitirá a trámite la ILP para dejar que continúe su curso donde el actor principal será el pueblo de Catalunya".