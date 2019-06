Villacís ve una "anécdota" en que Rivera mintiera sobre el apoyo de Macron a sus pactos con Vox

Publicada el 21/06/2019 a las 12:35 Actualizada el 21/06/2019 a las 12:51

La vicealcaldesa de Madrid,, ha tildado de "" la confusión por la felicitación por la política de pactos de Cs atribuida inicialmente por parte del líder del partido,, al presidente francés,, cuando se refería al partido La República En Marcha (LREM), como recoge Europa Press.Villacís ha dicho que esa controversia es algo anecdótico y que la buena noticia es la "sintonía" con esta formación, con la que existen "buenas relaciones". En este sentido, ha dicho que esa polémica y la ruptura con Valls son cosas que "no tienen nada que ver".La número dos del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, también ha, algo que hay que "normalizar", y ha recalcado el rechazo claro de su partido a la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ya ha elegido sus: el "" y el "".Preguntada asimismo por si existe, la dirigente de la formación naranja ha dicho que cuando se está en política hay que "mantenerse fuerte en los principios".Por tanto, ha señalado que la "única presión es la de la democracia" y de la "muchísima gente" que apoyó a Ciudadanos, que dijo "claramente" que no iba a apoyar a Sánchez y el "viaje" que ha hecho el PSOE durante los últimos dos años.En este sentido, ha afeado a los socialistas que no hayan sido claros cuando su partido les requirió si iban a subir los impuestos o indultar a los presos del procés.Por tanto, la postura de Cs es un ", quien además ya tenía sus socios, en referencia a populistas y nacionalistas, como se ha podido ver en Navarra (donde a su juicio el PSOE ha hecho un pacto con Bildu) en Baleares o en Canarias. "Tenemos memoria y", ha remachado la vicealcaldesa de Madrid.