De Castro (Cs) toma posesión como presidente de Melilla sin Imbroda ni Vox

Publicada el 22/06/2019 a las 14:34 Actualizada el 22/06/2019 a las 16:10

Descartó "la vía fácil" de PP y Vox porque llevaría la ciudad "al precipicio"

Eduardo de Castro González ( Ciudadanos ) ha tomado posesión este sábado del cargo deen presencia de la ministra en de Industria, Comercio y Turismo en funciones del Gobierno de España, Reyes Maroto, y el secretario general del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Permanente, Miguel Gutiérrez, según informa Europa Press.Ni el expresidente de la Ciudad Juan José Imbroda ni los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PP y de Vox en la Asamblea han asistido al acto al considerar que Eduardo de Castro no debe ser presidente porque no se postuló al cargo en el pleno de la constitución de la Asamblea del pasado 15 de junio, motivo por el que han presentado un contencioso electoral parae Imbroda (PP) vuelva la Presidencia de Melilla.En un acto solemne en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, Eduardo de Castro ha prometido el cargo y ha recibido el toisón y el bastón de mando de manos de la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Al-Mansouri, dada la ausencia de su antecesor Juan José Imbroda, a quien debía corresponder esta tarea.Eduardo de Castro, elsobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea melillense, fue elegido con presidente gracias a los(CPM) que preside Mustafa Aberchán y a loque dirige Gloria Rojas, en total 13 sufragios, frente a los 12 que logró Juan José Imbroda (diez del PP y dos de Vox), aunque esta votación podría acabar en los tribunales de justicia tras los recursos que están presentando populares y el partido de Santiago Abascal.De hecho, el portavoz del PP y vicepresidente segundo de la Asamblea, Daniel Conesa, ha señalado este sábado que "hoy se ha vivido en Melillaindignidad, desvergüenza, mentira y la falta de respeto a los compromisos adquiridos" por Ciudadanos, que había alcanzado un acuerdo con el PP nacional de abstenerse para permitir gobernar la lista más votada encabezada por Juan José Imbroda.Por ello, ha lanzado este mensaje tanto a Cs como a su presidente nacional, Albert Rivera: "Aquí vuestro único diputado es presidentecon condenados en su grupo parlamentario". Sin embargo, Eduardo de Castro ha manifestado este sábado que "a todos aquellos que no comparten nuestras decisiones, un mensaje:; por encima de nuestras convicciones personales y, sobre todo, por encima de las alarmas que lanzan algunos, Melilla es y seguirá siendo tal y como la conocen".Eduardo de Castro se ha convertido este sábado en el quinto presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla el 13 de marzo de 1995, tras Ignacio Velázquez (PP), Enrique Palacios (Grupo Mixto), Mustafa Aberchán (CPM) y Juan José Imbroda (PP).El nuevo presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha asegurado en su discurso de toma de posesión que si bienporque lo contrario hubiera llevado a la ciudad "al precipicio".En su intervención en el acto, al que asistió la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, y el diputado nacional de Cs Fernando Gutiérrez, De Castro ha declarado que"Pero habría sido un largo camino de cuatro años hacia el precipicio de la mano de la extrema derecha, blanqueando la corrupción y traicionando a la mayoría de los melillenses", añadió.El único diputado de Cs sobre 25 parlamentarios que conforman la Asamblea de Melilla ha destacado quedespués de 19 años ininterrumpidos de presidencia de Juan José Imbroda (PP), que optaba a una nueva reelección.De Castro ha admitido que su decisión es complicada, pero ha asegurado que no tiene miedo. ". Quizá no somos aún conscientes de los retos que se avecinan, ni del tiempo que necesitaremos para superarlos. Pero, si estamos aquí es porque hemos preferido tener esperanza, y no miedo", ha dicho.El representante del partido naranja ha lamentado que su antecesor Juan José Imbroda no haya querido estar en el acto de su toma de posesión para entregarle el toisón y el bastón de mando."Me habría gustado agradecer públicamente al presidente Imbroda todos sus años al frente del este gobierno y desearle suerte en el camino que emprenda ahora, sea cual sea." ha declarado el mandatario.