El Gobierno dará seis meses más a pequeñas gasolineras para puntos de recarga eléctrica, pero dobla la potencia exigida

Gasolineras eléctricas

, hasta 27, para instalar puntos de recarga eléctrica para vehículos que, sin embargo, ya no serán de una potencia de al menos 22 kw sino de 50 kw, al tiempo que estos puntos serán obligatorios desde el primer día en las nuevas estaciones de servicio y en los nuevos edificios entre otras instalaciones.Así consta en un nuevo anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética al que ha tenido acceso Europa Press que mantiene el grueso del borrador inicial aprobado, pero que añade, exactamente 2.209 palabras y resta otras 774.El citado borrador, entre otras novedades,y lo sustituye por un porcentaje "a determinar" y que, igual que en el texto anterior, deberá ser revisado al alza en 2025.Para calcular ese porcentaje expone que estede la Unión Europea.Respecto a la movilidad, una de las cuestiones que más controversia suscitó el proyecto normativo en su presentación, el anteproyecto mantiene el objetivo de un parque móvil sin emisiones de CO2 en 2050 y para ello, además de "invitar" a crear zonas de bajas de emisiones a los municipios de más de 50.000 habitantes,Precisamente, a estos territorios, Canarias y Baleares, se les añade la posibilidad de establecer "medidas adicionales" de protección ambiental y de promoción de una movilidad sin emisiones para alcanzar los objetivos.Entre las principales modificaciones que recoge el nuevo texto figura lapara garantizar la existencia de estas en las zonas de mayor demanda.El texto precisa el anterior borrador sobre la obligaciones de las gasolineras para instalar las infraestructuras de recarga que anteriormente debían tener una potencia igual o superior a 22 kw frente a los 50 kw de la nueva propuesta, más del doble. Asimismo, añade que el objetivoDel mismo modo, modifica también el volumen agregado de ventas de gasolina y de gasóleo que deberán tener los titulares de estaciones de servicio en la obligación de instalar las electrolineras, ya que antes el mínimo debía ser 5 millones de litros y ahorapara que las estaciones instalen estos puntos en un plazo no superior a 21 meses tras la aprobación de la ley.En el caso de las más pequeñas, las que tienen un volumen de ventas de entre 5 y 10 millones de litros, también quedarán obligadas, aunqueDel mismo modo, en el caso de Ceuta y Melilla o de islas que no alcancen ese volumen, de 5 a 10 millones de litros o el 10 por ciento de los ingresos procedentes del combustible, la Administración ordenará de mayor a menor estas estaciones por ventas también tendrán que instalar estos sistemas de recarga a lo largo de los 27 meses.En esta línea para lograr la movilidad libre de CO2 como tarde en 2050, ya no solo estarán obligadas las estaciones de recarga, sino que el Código Técnico de Edificación deberá fijar obligaciones relativas a la instalación deOtra incorporación al anteproyecto es la novedad de que más allá de que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones evalúen el riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático, también, que deberán también evaluar riesgos y oportunidades asociados de un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad cada dos años.Adicionalmente a la obligación de las grandes empresas de presentar un informe de las obligaciones no financieras sobre la evaluación del impacto en su actividad por el cambio climático, se deberá incluir también en ese análisis los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas para hacer frente a esos riesgos.También el nuevo borrador de la ley recoge laque será el encargado de evaluar y hacer recomendaciones sobre políticas y medidas de energía y cambio climático. Este comité emitirá un informe anual que se remitirá al Congreso de los Diputados para su debate.El texto añade un artículo por el que establece la obligación para las comunidades autónomas deEn ese sentido, el nuevo borrador refuerza la, a través de diversas medidas para garantizar la participación de agentes sociales, público general y sectores interesados para lo que, entre otras medidas, se desarrollará una página de Internet específica.Otra obligación más del anteproyecto afectará a las comunidades autónomas, que deberán informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio climático de los planes de energía y clima con los que cuenten a partir del 31 de diciembre de 2021. Estos planes también deberán realizarse con "fórmulas abiertas" para garantizar la participación pública.Por otro lado, se modifica la disposición final cuarta, de Acceso y conexión a la red para fijar que cuando se sustituyan instalaciones de energía primaria, fósil o termonuclear por otras renovables, la concesión del total o de parte de la capacidad de acceso equivalente se deberá basar ende la nueva instalación en el marco de un convenio de transición justa.Por último, en materia de combustibles, en las disposiciones para fomentar los combustibles alternativos, además del biometano, el hidrógeno o el gas renovable, entre otros, se incluye también al biogas, que había quedado fuera en el primer borrador.