Ayuso espera retomar las conversaciones con Vox esta semana y urge a cerrar "un pacto que es necesario ya"

Publicada el 23/06/2019 a las 12:18 Actualizada el 23/06/2019 a las 12:19

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, ha abogado este domingo por un pacto que le permita ser la próxima presidenta regional donde los votantes de PP, Cs y Vox se sientan representados,En declaraciones a los medios desde la carrera popular para conmemorar el 175 aniversario de la Guardia Civil, interrumpidas la semana pasada por la formación encabezada por Rocío Monasterio , y ha dicho que espera retomarlas esta semana."Yo pienso hacer todo lo que esté en mi mano por ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, como así he pactado con Cs y como Vox, que siempre ha dicho que no iba a poner impedimientos", ha afirmado.En este sentido, ha asegurado que va a tener la mano tendida hacia Cs y Vox,; "un pacto donde los votantes de los tres partidos se sientan representados pero un pacto que es necesario ya, porque una legislatura son máximo 48 meses y el motor económico de España, donde viene el 75% de la inversión extranjera, no puede quedarse paralizado", por lo que ha prevenido de "levantamientos de mesa y de gestos" que, a su juicio, "nadie entendería"."Aquellos que fueron a votar en las últimas elecciones nos pedían una cuantas cosas que están claras y que nos unen, que es, luego espero que ya esta semana retomemos negociaciones", ha manifestado.La candidata del PP ha dicho que la semana pasada escribió una carta a Vox pidiéndoles que volvieran a sentarse con ella para poder hablar con ellos al igual que está haciendo con Cs. "", ha apostillado."Yo quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid y la mayoría de la gente quiere que nos entendamos, así que voy a hacer todo lo que este en mi mano", ha recalcado.