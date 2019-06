El portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia, sobre la ministra Delgado: "De una p*** solo se pueden esperar putadas"

Publicada el 23/06/2019 a las 17:38 Actualizada el 23/06/2019 a las 19:30

El abogado, portavoz de la formación de ultraderecha Vox en la Asamblea de Murcia, ha llamado a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado,en una publicación en su cuenta de Facebook, para posteriormente añadir:El político ha borrado el mensaje minutos después de su publicación. En el post, en respuesta a un tuit del portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute,. Acto seguido, aseguraba que "un inspector de policía" que conoció le dijo hace muchos años que "".Liarte ha publicado un segundo mensaje en Facebook, tras el borrado del primero, asegurando que lamenta "el malentendido": dice que utilizó "una frase que se utiliza en los ambientes policiales cuyo significado no viene a ser sino que".Afirma que no se refería a Delgado, sino a Bildu: "La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, que".