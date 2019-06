El PSOE afirma que se ha "movido" de su posición de gobernar en solitario y pide a Podemos que facilite la investidura

Publicada el 23/06/2019 a las 12:13 Actualizada el 23/06/2019 a las 12:14

El PSOE ha asegurado que sede gobernar en solitario y ha señalado quepara facilitar la investidura. "La propuesta del PSOE es de cooperación, no de coalición. Unidas Podemos lo sabe", han subrayado a Europa Press fuentes socialistas, destacando que están "a la espera" y "deseando trabajar" para el voto favorable de la formación morada.En concreto, lade los socialistas con Unidas Podemos sería parlamentaria, de contenidos y de representación institucional, "". "La razón de la cooperación y no la coalición, a diferencia de lo que Unidas Podemos nos dice que sí estamos haciendo en autonomías, es porque en estas últimas se suman mayorías absolutas y en el Gobierno de España no", ha explicado el PSOE.En este sentido, la formación que preside Pedro Sánchez ha apostado por ir "a una fórmula incluyente, más abierta y razonable" para colaborar con el Parlamento. Los socialistas han hecho hincapié en que "cooperación no es lo mismo que coalición" y han defendido que "no es cuestión de nombres y de vetos personales, que no existen", sino de concepción de su planteamiento político de fondo. Para el PSOE, un Gobierno de cooperación "puede contribuir a facilitar la investidura".