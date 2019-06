El PSOE reclama en la Asamblea de Madrid el expediente del crédito de Avalmadrid a la empresa del padre de Ayuso

Publicada el 24/06/2019 a las 12:31 Actualizada el 24/06/2019 a las 13:26

El Partido Socialista de Madrid registró este lunes dos escritos [aquí, en PDF] en la Asamblea de Madrid que tienen como finalidad conocer más datos sobre la concesión, por parte de Avalmadrid, de un crédito de 400.000 euros a la empresa Mc Infortécnica S.L, propiedad en un 25% de los padres deEn uno de los dos documentos, los socialistas madrileños demandan "copia del expediente completo de losrelativo a la concesión, en marzo de 2011, de un aval-crédito a la sociedad, puede leerse en el escrito.Tal y como ha informado, entre 1990 y 2005, los padres de la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid –Leonardo Díaz Álvarez, fallecido en 2014, y María Isabel Ayuso Puente participaron en la constitución de 13 empresas, todas ellas con sede en la provincia de Madrid. Una de ellas, denominada Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, funcionaba como matriz de otras siete sociedades. Su actividad principal era el comercio al por menor deA principios de 2011, una de las compañías del grupo –MC Infortécnica SL–tal y como informó El Confidencial . Avalmadrid es una empresa semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, cuyo objetivo es facilitar y ayudar a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores. El préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SLEl 16 de diciembre de 2011, MC Infortécnica SL tenía que devolver a Avalmadrid 100.000 euros de principal y poco más de 3.000 euros de intereses. Pero no lo hizo. Dos meses antes, como informó este diario en exclusiva, Díaz Ayuso había aceptado la donación del inmueble La adquisición de este piso, en el madrileño distrito de Chamberí, fue, según la documentación que obra en poder demediante una donación de sus padres en un momento en el que estos empezaban a acumular importantes deudas. El objetivo de esta operación, pues, sería el de evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores de sus progenitores. En ese momento,acababa de entrar como diputada del PP en laEnajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario. Tanto Más Madrid como Unidas Podemos han exigido explicaciones a Ayuso sobre este inmueble.Antes de publicar la información, este diario planteó al portavoz oficial de Díaz Ayuso diversas preguntas sobre dicha operación, incluida la posibilidad de que los hechos pudiesen ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes. La respuesta fue la siguiente: "Isabel [Díaz Ayuso] no va a hacer ninguna valoración ni comentario sobre este asunto.En el segundo de los documentos registrados este lunes en la Asamblea de Madrid por los socialistas madrileños exigen la respuesta, por escrito, de la siguiente pregunta: "¿Qué medidas ha adoptado el Consejo de Gobierno respecto a Avalmadrid tras el informe de Análisis Forense de Revisión de determinadas Carteras de Avales, emitido por Forest Partners en febrero de 2019?".Este lunes, eldiario.es informa de que los técnicos alertaron de que existían riesgos que podían llevar al impago del crédito.MC Infortécnica SL aportó dos tipos de garantías para recibir el préstamo: en primer lugar lo avalaron solidariamente los ocho accionistas de la sociedad –entre ellos los padres de Ayuso– y la matriz de la compañía –Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL–, y además se presentó una garantía hipotecaria –una nave industrial propiedad del padre de Ayuso,. Han pasado más de siete años desde entonces.Hasta la fecha, la candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid no se ha pronunciado en público sobre este asunto.