Garzón dice que "no pondría" la presencia de Iglesias en el Gobierno como una "línea roja"

Publicada el 24/06/2019 a las 12:00 Actualizada el 24/06/2019 a las 12:16

El PSOE no se esfuerza y sigue mirando a PP y Cs

Ve "inverosímil" la repetición electoral

El coordinador federal de Izquierda Unida,, ha defendido este lunes que la presencia del líder de Podemos,, en el Gobierno no debería ser una "", aunque cree que sería un "error" que el PSOE lo vetara, como recoge Europa Press. ", creo que eso no está de momento encima de la mesa", ha explicado.En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Alberto Garzón ha asegurado que "cualquier cosa" es negociable, por lo que ha asegurado que él no pondría la presencia de Iglesias en el Ejecutivo como una "línea roja".En referencia a que Podemos someta a laen la que no esté Iglesias, Garzón ha admitido que los inscritos rechazarían esta opción. "Si el resultado para el referéndum es una propuesta que nace de un veto a su dirigente máximo, conducirá a un resultado desagradable", ha señalado.Preguntado por los ministerios que debería ocupar Podemos si consigue formar parte del Ejecutivo, Garzón ha indicado que "no se trata de cuántos o qué ministerios, sino qué tipos de acuerdo y cómo se pueden llevar a cabo". "Necesitamos los mecanismos para garantizar que se cumpla lo acordado y es legítimo pensar que estar en el gobierno es de los mejores mecanismos", ha destacado el líder de IU, que insiste en que Unidas Podemos esté en el Gobierno.Garzón ha afeado al PSOE que no ha hecho "esfuerzos relevantes" para conseguir el apoyo de Unidas Podemos y critica que sigue pidiéndole el voto a PP y Ciudadanos. "Probablemente eso explique por qué nuestra negociación no esté lo suficientemente avanzada", ha indicado el coordinador de IU, al tiempo que destacaba la, pero entendiendo que "hay exigencias".Sobre la oferta de gobierno del PSOE, Garzón se ha mostrado crítico con la actitud del partido. "Discrepo de que haya habido la oferta de gobierno de cooperación o secretarías de Estado", ha criticado Garzón, que ha asegurado que Sánchez se va a presentar a la investidura y va a esperar el apoyo de los demás."Uno tiene que aceptar que", ha manifestado el líder de IU, mostrándose partidario de los gobiernos de coalición que ya se están produciendo en comunidades autónomas. "No entiendo por qué el PSOE tiene tanta resistencia a aceptar el resultado de las urnas, que el PSOE ha ganado, pero Unidas Podemos tiene más de tres millones de votantes", ha defendido.Ante un posible escenario de, Garzón cree que es "absolutamente inverosímil" y ha instado a Sánchez a que llegue a un acuerdo con la formación morada porque "las circunstancias lo exigen" y el PSOE "debe dar una vuelta y aceptar de una vez que", ha señalado."La gran anomalía es que el PSOE debería tener claro qué es lo que quiere hacer cuando gobierne", ha criticado Garzón al presidente en funciones, porque "no se trata solo de la investidura, sino de los próximos años, qué políticas se van a llevar a cabo y con qué apoyos", ha señalado, en referencia a las reuniones que ha mantenido el PSOE con el PP y Ciudadanos el mismo día que citó a Unidas Podemos."Sánchez tiene que comprender que hay que llegar a un acuerdo con nuestro espacio político que es heterogéneo", ha defendido Garzón, que considera necesario revertir "lo peor de las políticas del PP" y para ello, ha pedido que "se cristalice el acuerdo".