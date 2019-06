Los nueve presos independentistas estarán en cárceles de Cataluña a partir de este miércoles

Publicada el 24/06/2019 a las 13:30 Actualizada el 24/06/2019 a las 13:31

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha este lunes el dispositivo para que los presos independentistas juzgados en el Tribunal Supremo sean, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior. Se espera que el miércoles los nueve presos estén en Cataluña, aunque las citadas fuentes no concretan horas por razones de seguridad.La decisión la ha adoptado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, en coordinación con los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, una vez que el Tribunal Supremo no puso ninguna objeción a la petición de los políticos encarcelados dehasta que se conozca la sentencia.Según las citadas fuentes, el proceso se ha iniciado una vez concluidos. El dispositivo será igual al del anterior traslado, en junio de 2018, tras concluir la fase de instrucción. Es decir, los hombres irán en conducción ordinaria con pernoctación en Zuera (Zaragoza) y las mujeres irán en conducción directa pues, reglamentariamente, los traslados de hombres y mujeres se hacen por separado.El pasado 21 de junio, nueve días después de que el juicio quedara visto para sentencia, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,remitió un oficio al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en el que no ponía ningún impedimento para hacer efectiva la decisión de trasladar a cárceles catalanas a los nueve líderes independentistas juzgados por rebelión que cumplen prisión preventiva.Se trata de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Cuixart. Todos ellos elevaron escritos a Prisiones para solicitar su regreso a Cataluña tras pasar los cuatro meses que ha durado el juicio en las madrileñas cárceles de(los presos varones) y en(las mujeres).También el 21 de junio la Sala rechazó la puesta en libertad de los presos preventivos, alegando la necesidad de salvaguardar "los fines del proceso" con la deliberación para emitir sentencia. Estando en Madrid, se autorizó que los diputados presos participaran en la sesión constitutiva en el Congreso de la nueva legislatura; Joaquim Forn, por su parte, también asistió al pleno de constitución del Ayuntamiento de Barcelona.Del traslado se volverá a encargar la Guardia Civil, como ya hizo en junio de 2018 cuando el departamento dirigido por el ministroautorizó que los nueve presos esperaran al inicio del juicio en Cataluña. Los políticos encausados en el Supremo eligieron entonces las prisiones de Lledoners (en Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), de Puig de les Basses (Figueres, Girona) y de Mas d'Enric (El Catllar, Tarragona).Su regreso a Madrid se programó el 1 de febrero, tras ocho meses en Cataluña, en un dispositivo en el que los Mossos d'Esquadra se encargaron de reagrupar a los presos en el centro penitenciario de Brians 2. Según las citadas fuentes, los presosdesde la madrileña cárcel de Valdemoro, el centro utilizado para este tipo de traslados.Desde aquí, los nueve presos irán hasta la cárcel de Brians 2, en Barcelona, y en este punto serán agentes de los Mossos d'Esquadra los que los trasladarán a las cárceles que disponga Servicios Penitenciarios de la Consejería catalana de Justicia.