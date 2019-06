Más Madrid denuncia la censura de la campaña del Orgullo que dejó preparada Carmena por parte del nuevo gobierno local

Publicada el 24/06/2019 a las 17:03 Actualizada el 24/06/2019 a las 17:30

El Ayuntamiento responde a Más Madrid que la campaña del Orgullo solo se modifica en banderolas para "unificar mensaje"

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha denunciado públicamente la "" de la campaña institucional del, la última que dejó preparada Ahora Madrid, una censura que ha sido ejecutada por "el gobierno de PP, Cs y Vox", según informa Europa Press.La campaña que dejó preparada el equipo de Ahora Madrid es uny a su aportación para poder llegar hasta el momento actual, una campaña en la que los protagonistas sony que se presenta con lemas como Quienes guardan recuerdo de la represión, Quienes levantaron nuestros derechos, Quienes estaban cuando no estábamos, Quienes se mantuvieron firmes, Quienes saben lo frágil que es lo ganado y Quienes de verdad saben lo que nos jugamos.Precisamente esos lemas son los que hande las banderolas que cuelgan de farolas por la ciudad. Maestre, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la campaña tenía un objetivo claro: "recordar y reconocer la memoria de las personas LGTBI que lucharon en los momentos más difíciles para conseguir los derechos de los que se disfrutan". "El gobierno de PP, Ciudadanos y Vox, simplemente, ha censurado ese mensaje. Que expliquen por qué", remata la edil de Más Madrid.El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha respondido a Más Madrid que la campaña del Orgullo LGTBI solo ha sido modificada en las banderolas con el objetivo de "unificar el mensajepara poner en valor una fiesta reivindicativa que, no sólo cuatro".Así lo han trasladado fuentes municipales a Europa Press después de que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, haya denunciado públicamente la "censura" de la campaña institucional del Orgullo, la última que dejó preparada Ahora Madrid. Esta campaña estará presente en un total dey no ha sufrido ninguna modificación sustancial, "de hecho, sólo ha sido modificada en lo referente a las banderolas que cuelgan de las farolas (590)", han explicado desde el Gobierno municipal de PP y Cs.Así, tanto en los mupis (467) como en las marquesinas (220), la campaña