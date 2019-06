Toni Roldán, mano derecha de Garicano, primera renuncia en el núcleo dirigente de Ciudadanos

Publicada el 24/06/2019 a las 13:14 Actualizada el 24/06/2019 a las 13:32

Con Garicano e Igea

Hijo de economistas que colaboraron con Felipe González

se ha convertido este lunes en lavoluntaria que se produce en el, partido en el que ha sido mano derecha del cerebro económico,; número dos de la candidatura de Inés Arrimadas al Congreso por Barcelona; y secretario de Programas ungido por el presidente del partido,Según ha explicado, como recoge Europa Press,por no estar conforme con la estrategia detrazada por Albert Rivera, unas discrepancias que nunca había querido expresar en público, pero que en las últimas semanas venía manifestando en los órganos del partido.Cuando la dirección nacional de Ciudadanos acordó el 3 de junio que el PP fuera el socio preferente para negociar pactos de gobierno en comunidades autónomas y municipios, el secretario general de Ciudadanos,, ya admitió que durante la reunión había habido "muchas intervenciones" que habían contribuido a "mejorar los documentos" propuestos.No es una baja cualquiera para Ciudadanos, ya que Roldán--y también de su núcleo Permanente-- desde principios de 2017, cuando Rivera presentó a su nuevo equipo antes de la Asamblea General de febrero de ese año y le ascendió a secretario de Programas.Para entonces ya ocupaba un escaño en el Congreso, donde entró como diputado por Barcelona tras las elecciones de diciembre de 2015 y donde era portavoz en la Comisión de Economía. En las últimas generales, fue el número dos de la candidatura que encabezó Inés Arrimadas al Congreso.Además, había participado en la redacción de los programas electorales de Cs y estuvo en las negociaciones de los acuerdos que el partido alcanzó primero con el PSOE y luego con el PP para la investidura de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, respectivamente, en 2016.La trayectoria de Roldán en Ciudadanos está ligada al eurodiputado Luis Garicano, responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y otra de las voces que cuestionaron el giro estratégico impuesto por Albert Rivera. Ambos se conocieron en la London School of Economics en 2012 y desde entonces mantienen una estrecha relación.Garicano y Roldán ya se desmarcaron de la dirección cuando apoyaron en las primarias autonómicas del partido en Castilla y León afrente a la candidata auspiciada por Villegas y Rivera, la exconsejera y exdirigente del PP Silvia Clemente.Cuando la despedida de Roldán fue adelantada la pasada semana por el diario digital Crónica Global, el secretario de Comunicación de Ciudadanos,el viernes, en declaraciones a La Sexta,en el Congreso y seguiría en el Comité Ejecutivo.Afirmó que, si bien en el seno de la Ejecutiva de Cs se producen debates, al final toman las decisiones "todos a una", y recordó que los últimos posicionamientos se adoptaron por unanimidad:tras las elecciones generales del 28 de abril yen comunidades autónomas y municipios.Nacido en Barcelona en 1983, Toni Roldán es hijo de los economistas Santiago Roldán y Maria Antonia Monés, que colaboraron con el PSOE de Felipe González. Tiene un máster en Política Económica por la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y otro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido). Actualmente es doctorando en Economía Política en la London School of Economics (LSE).Ha trabajado en la Dirección General de Economía y Finanzas de la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo como asesor en temas económicos. Antes de incorporarse a Ciudadanos, era analista jefe para el Sur de Europa en la consultora Eurasia Group y colaboraba como analista en varios medios como El País, Financial Times o la cadena CNBC.