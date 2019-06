Vox pretende que la bandera LGTBI sea sustituida en Cibeles por la bandera española durante el Orgullo 2019

Publicada el 24/06/2019 a las 19:04 Actualizada el 24/06/2019 a las 19:17

En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos https://t.co/UqS7c6qrjh — VOX (@vox_es) 24 de junio de 2019

Vox ha cargado este lunes contra la medida de colocar en Cibeles lacon motivo de la celebración del Orgullo, pues consideran que es "un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos"."Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual,", ha indicado la formación liderada por Santiago Abascal a través de Twitter.Todo ello después de que el regidor madrileño haya asegurado que el Ayuntamiento de Madrid colgará la bandera LGTBI durante la celebración del Orgullo, cuya manifestación será el, y ha pedidoni "excluir". Además, ha aseverado que el Ayuntamiento de Madrid "por supuesto" que va a cooperar como ha hecho a lo largo de todos estos años, con la con la celebración del Orgullo LGTBI, pero que no les busquen "ni en la bronca, ni en el enfrentamiento ni en la división, ni en la politización".Sin embargo, Vox, cuyos cuatro ediles permitieron la investidura de Almeida, no ven con buenos ojos esta medida, y han recordado que aunque ello no se meten "en la cama de nadie", la bandera de España es "la de todos".