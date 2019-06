El Supremo activa el trámite para preguntar al Tribunal de la UE sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras

Publicada el 25/06/2019 a las 14:06 Actualizada el 25/06/2019 a las 14:16

El tribunal que juzga la causa del procés independentista ante el Tribunal Supremo ha activado el trámite para plantearante el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad de los europarlamentarios. En concreto, habilita un plazo de tres días a todas las partes en el procedimiento para que se pronuncien sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial.La cuestión, de plantearse, se haría a petición de la defensa exvicepresident de la Generalitatque la propuso en el recurso de súplica que interpuso el pasado 16 de junio después de que el alto tribunal rechazara darle un permiso extraordinario para salir de prisión y poder jurar su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central (JEC).El letrado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, sugería en su escrito de súplica que si el Supremo seguía teniendo dudas sobre si su cliente podía recoger el acta con vista a la constitución del Parlamento Europeo el próximo 2 de julio, quizá sería necesario plantear alguna cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A juicio del abogado, que propone en su escrito hasta, esta medida permitirá "garantizar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea en todo el territorio de la Unión".La Fiscalía ya se manifestó el pasado día 20 sobre este aspecto particular, para señalar que el planteamiento de esta cuestión prejudicial ante el tribunal europeo resulta innecesaria al estar "completamente clara la interpretación dada por el Tribunal Supremo a los artículos relativos al derecho de sufragio pasivo de los parlamentarios" en la primera resolución queEllo se hizo, además, conforme a la normativa europea y la Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo que no debe promoversepor el líder independentista en prisión a juicio del Ministerio Público.No obstante, en la providencia dada a conocer este martes la Sala señala que "atendida la posible incidencia" del asunto en la situación personal de Junqueras procede volver a preguntar a todas las partes para que se pronuncien, entre otras cuestiones, sobre la necesidad o no de que el Supremo dirija al TJUE"acerca del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y su incidencia en la concesión del permiso" solicitado por Junqueras para asistir ante la JEC y cumplimentar los trámites necesarios para adquirir la condición de miembro del Parlamento Europeo.Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y el resto de partes personadas en el procés deberán presentar también alegaciones sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que habrían de formularse ante el TJUE.Mientras se tramita esta cuestión, la Sala deja en suspenso la resolución del recurso de súplica presentado por Junqueras, en el que su defensa alegaba quede Soto del Real para jurar o prometer el cargo ante la Junta Electoral Central (JEC) supone una vulneración de sus derechos fundamentales como "el derecho a ser elegido y a ejercer sin perturbaciones las tareas de representación política".Entre las cuestiones prejudiciales que solicita, la defensa se Junqueras quiere que se pregunte al TJUE si supondel republicano que no se le permita ejercer de eurodiputado habiendo un informe del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU que reclama su puesta en libertad inmediata.Otra de las cuestiones que quiere que el Supremo plantee a la justicia europea es siexiste desde el momento de su elección y no desde que recogen el acta, y si esta inmunidad protege a Junqueras "frente a medidas cautelares de naturaleza penal" como por ejemplo la prisión provisional.La defensa del líder republicano también reclama al Supremo que, al margen de lo que decida sobre este recurso de súplica, "" la resolución que veta que Junqueras vaya al Congreso a recoger el acta, permitiendo su salida de prisión.