Publicada el 25/06/2019 a las 10:03 Actualizada el 25/06/2019 a las 12:48

"Merece la pena"

La dirección se reafirma en el 'no'

El líder de Ciudadanos enuno de los dirigentes que cuestionan la estrategia de Albert Rivera, anunció este martes desde Valladolid queNo obstante, dejó clara que su postura respecto a la investidura del socialista Pedro Sánchez es diametralmente opuesta a la"Se trata de dar una estabilidad al país", dijo.En este sentido, el candidato a la Presidencia de la Junta dede Ciudadanos defendió que se haga una oferta programática al presidente en funciones, Pedro Sánchez,"Pactar no es traicionar", añadió."Proponemos hacer auna oferta pública que los españoles entiendan", defendió.dijo a los periodistas en una rueda de prensa convocada a las 10.00 horas que había despertado expectación después de la cascada de dimisiones del lunes.Cuando la formación vive la peor crisis de su historia, Igea aseguró que dentro de Cs"La adolescencia es una crisis necesaria", subrayó.El previsible vicepresidente de Castilla y León tras el pacto entre PP y Cs, advirtió al candidato del Partido Popular , Alfonso Fernández Mañueco quePero también tuvo palabras contra los socialistas de Castilla y Léon. "No sé cual es la oferta del PSOE, , criticó.Igea se ubica entre los críticos a la estrategia de derechización del partido naranja y el cierre en banda a facilitar la investidura al presidente del Gobierno en funciones,Pese a la cascada de bajas de este lunes la dirección nacional de Ciudadanos se ratifica en su estrategia porque es, según señalóen rueda de prensa, la que les ha permitido pasar de 32 a 57 diputados. También recuerdan en la cúpula de Cs que su Ejecutivarechazar una investidura de Sánchez. Pese a que obvian que ahora la postura de la Ejecutiva ahora no es sólida.Este lunes, a petición dese produjo una votación en la Ejecutiva para revisar la estrategia del partido en relación con la investidura. Esta vez, Cs no puede hablar de unanimidad: 24 votos a favor de mantener la estrategia del 'no' a Sánchez, cuatro en contra y tres abstenciones. Es decir, algo más del 22% de la dirección del partido no apoya la línea marcada por Rivera. Este contexto es clave para explicar que los socialistas sigan buscando un viraje de la postura de Rivera