Los técnicos del Ministerio de Hacienda dan su apoyo a Unidas Podemos en la reforma fiscal presentada al Gobierno

25/06/2019

Medidas tributarias

Plantilla "con las manos atadas"

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha),, ha señalado este martes queen el análisis de lo que se debe hacer en materia impositiva en el país con el objetivo de alcanzar un proyecto que mejore el control tributario y del gasto público.En declaraciones a los medios tras mantener una reunión en el Congreso, ambas partes han evidenciado que coinciden en las medidas a realizar, pero desde Gestha no han querido entrar en si, para llevarlas a cabo, los 'morados' deben entrar en el Consejo de Ministros."Es una cuestión política que excede de la competencia de los técnicos. Para nosotros es más importante el programa de Gobierno que las personas que puedan llevar adelante esa cuestión", ha puntualizado.No obstante, Mollinedo ha reconocido que en caso de que finalmente el acuerdo de Gobierno del PSOE fuera con Ciudadanos, estos no defenderían un aumento impositivo por ejemplo a las grandes fortunas."Más bien lo contrario, plantean bajada de impuestos", ha recordado, para luego señalar que en la campaña electoral de las autonómicas, los 'naranjas' prometieron ser "" para compensar subidas de impuestos a nivel nacional.La diputada de Unidas Podemos, después de agradecer el trabajo que realiza Gestha, ha señalado que la realidad en España es que los trabajadores y las rentas más bajas "son las que aportan los impuestos" mientras que los que más tienen no contribuyen lo suficiente como para mantener servicios públicos de calidad.Gestha mantiene que tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el de Patrimonio "hay posibilidad de que las grandes fortunas con más de". Además, consideran que debe estudiarse en el marco de la financiación autonómica la presión sobre las donaciones y las sucesiones. A eso suman estudiar la imposición en materia medioambiental, clave para conocer "el modelo de país que se busca".Además de estas medidas, han planteado que se debe estudiar cómo mejorar la lucha contra el fraude, y recalcan que "hay un déficit importante en el impuesto de Sociedades y en el Impuesto de Valor Añadido (IVA)".A juicio de Gestha, la recaudación de Sociedades está por debajo de la mitad de la que se obtenía en 2007, y apuntan que la contribución de los grandes grupos empresariales debe aumentar nueve puntos adicionales para equiparar suEn la reunión con Podemos, Gestha también ha planteado la necesidad de dimensionar la plantilla de los técnicos de Hacienda al tamaño de país. Para el sindicato, España tiene la mitad de los técnicos que necesita, y añaden a esto que "la mitad de esa plantilla tiene además las manos atadas para el control del fraude".Por último, desde el sindicato exigen campañas de sensibilización ciudadana de manera que. Así, esperan que los anuncios de rebajas impositivas "dejen de ser una baza electoral".Por su parte, el secretario de Acción Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha señalado al término de la reunión que si se quiere hablar de justicia social hay que poner en el centro la Justicia Fiscal, y ha celebrado buena sintonía con Gestha, ya que "".Para Mayoral, avanzar en Justicia fiscal "significa que los que no están pagando tiene que empezar a pagar". "Y esos son los privilegiados del país que durante mucho tiempo han visto las instituciones como herramientas para proteger sus intereses", ha explicado.