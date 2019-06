Publicada el 25/06/2019 a las 17:50 Actualizada el 25/06/2019 a las 19:02

"El último escándalo"

Registro de peticiones

El Grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha pedido un Pleno extraordinario para el día 4 de julio sobre Avalmadrid con comparecencias de varios cargos regionales, además del expediente completo de préstamos de esta entidad semipública a la familia de la candidata del PP a la Presidencia regional,Según informó El Confidencial, Avalmadrid aprobó en marzo de 2011 la concesión de unen la que participaba el padre de Ayuso. Este medio asegura que como garantía, la familia de Ayuso aportó una pequeña finca de 558 metros cuadrados situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada, en Ávila, escriturada entonces según el Registro de la Propiedad en 26.388 euros, es decir, 14 veces menos que el crédito concedido. Eldiario.es apuntó ayer además que los técnicos de Avalmadrid alertaron del crédito público. Recoge que un informe interno advirtió de que la nave que se puso como garantía era ilegal y sembró dudas sobre la capacidad de la empresa para devolver el préstamo.El pasado viernes,desveló que la propia Isabel Díaz Ayuso había aceptado en octubre de 2011 que sus padres le donasen un piso, para evitar así el embargo por parte de sus acreedores. Entre esos acreedores estaba Avalmadrid, ya que el préstamo de 400.000 euros estaba avalado de forma solidaria por los padres de la dirigente del PP."Este es el enésimo escándalo del PP y hemos registrado un Pleno extraordinario porque consideramos que el PP tiene que explicar qué ha pasado con Avalmadrid, cómo han sido las cuentas y el desarrollo de actividades. El partido del Tamayazo, Gürtel, Lezo, caso Máster, etcétera, tiene que rendir cuentas ante los ciudadanos en un Parlamento y no en los despachos, de los que luego salen pactos secretos", ha afirmado la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, según informa Europa Press.En este punto, también quiere que Ciudadanos (Cs), "el partido de la falsa regeneración democrática", explique en el Pleno por qué quiere formar un gobierno con el PP, "que ha sido claramente el partido más corrupto de Vox y que viene de la mano de un Vox al que toda Europa condenaría al ostracismo democrático. Y frente al "pacto de la vergüenza" de la derecha, les ofrecen un gobierno alternativo "".Volviendo a Avalmadrid, la diputada de Más Madrid lo ha tildado de "" y ha recordado que en la legislatura pasada desde el Grupo de Podemos pidieron comparecencias sobre posibles irregularidades que fueron "denegadas y bloqueadas" por PP y Cs. "Hay una parte de Avalmadrid ya está en la Justicia y huele a chamusquina, como muchas de las instituciones que ha tocado el PP. Y por eso no entendemos como se puede avalar un gobierno que tiene ese pasado y presente", ha insistido.Por su parte, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez considera que Avalmadrid pudo haber incurrido en ilegalidades y delitos penales por préstamos a los exrepresentes de la patronal, por lo que han pedido más explicaciones."También queremos dar voz a los responsables de esta entidad para que nos expliquen sus opiniones e informaciones para que den los detalles de estas operaciones y a la directora general de Tributos de la Comunidad para que nos dé su opinión sobre elque tuvo lugar unos meses antes de que tuviera lugar la concesión de un préstamos, de manera que las garantías de esta entidad semipública quedasen aminoradas por una presunto alzamiento de bienes", ha explicado.El Grupo de Más Madrid también ha solicitado la fiscalización de las cuentas de Avalmadrid entre 2008 y 2018 por parte de la Cámara de Cuentas, que tiene un nuevo marco legal, que esperan que se pongan en marcha de forma inmediata y la Mesa de la Asamblea -controlada por PP, Cs y Vox- "no postergue ni anestesie una ley que ya está aprobada en el Boletín Oficial de la Comunidad y que da la autonomía a la Cámara de Cuentas".Concretamente, el Grupo Parlamentario de Más Madrid ha registrado este mediodía en la Asamblea la petición de comparecencias del presidente del Consejo de Gobierno regional en funciones,, para valoración sobre Avalmadrid.También la comparecencia del consejero de Economía para valoración de la operaciones de la entidad avalista conGerardo Díaz Ferrán y familia de Isabel Díaz Ayuso. Hasta ahora, la consejera de Economía era, pero ha sido nombrada concejala delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, por lo que sus funciones las ejerce provisionalmente el viceconsejero,El Grupo liderado portambién ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Economía de la directora regional de Tributos,, para que valore la operación de cesión de bienes a la familia de Díaz Ayuso. Y de la presidenta del Consejo de Administración de Avalmadrid,, y de su director general,, para que expliquen la concesión, evolución y gestiones de recuperación en operación a empresa MC Infortecnica S.L.En cuanto a peticiones de información, exigen una copia completa de expediente de préstamo concedido a padre de Isabel Díaz Ayuso, una copia completa de informe/denuncia remitido a la Fiscalía por Avalmadrid por operaciones concedidas a los empresarios Arturo Fernández y Gerardo Díaz Ferrán, así como una solicitud a la Cámara de Cuentas, para que fiscalicen todos los ejercicios de Avalmadrid desde 2005 hasta hoy.