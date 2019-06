Sánchez no prolongará la negociación sine díe y se presentará a la investidura en julio

Publicada el 25/06/2019 a las 12:46 Actualizada el 25/06/2019 a las 13:03

El presidente del Gobierno en funciones,, no quiere prolongar sine díe la negociación de los apoyos para su investidura y mantiene la determinación de presentarse a, tenga o no tenga amarrados para entonces los votos necesarios para que prospere, según informa Europa Press.Así lo han confirmado este martes fuentes de su equipo en Moncloa, que apuntan a que el debate de investidura podrá programarse a partir de la, descartando ya la primera.Sánchez pondrá rumbo este miércoles a Osaka (Japón) para participar en lay desde ahí deberá desplazarse a Bruselas para la cumbre extraordinaria sobre elLa agenda internacional del presidente le impedirá por tanto intensificar los contactos en estos próximos días sobre su investidura.En Moncloa siguen esperandoa su oferta para que miembros de la formación morada ocupenY se mantienen expectantes ante la evolución que pueda tener latras las dimisiones de dirigentes críticos con el giro a la derecha de la formación naranja.Así las cosas, en el entorno del presidente no descartan nada, ni siquiera que esta situación de bloqueo, de no revertirse, pueda llevar a unaque la ciudadanía, están convencidos en Moncloa, no desea bajo ningún concepto.