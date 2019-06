Publicada el 26/06/2019 a las 21:00 Actualizada el 26/06/2019 a las 21:38

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid,, ha vuelto apara "sentarse a hablar" y les ha recomendado que "abandonen la soberbia" y que no favorezcan la investidura de la candidata del PP,, como presidenta de la región.Así lo ha reiterado durante una visita al colegio Blas de Lezo de Las Tablas, en la que ha estado acompañado por la portavoz orgánica de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital,, y donde ha coincidido con el portavoz del PSOE en el Consistorio,, y el candidato del PSOE a la Presidencia del Parlamento regional,Gabilondo y Errejón mantendrán este jueves una reunión para trabajar en la conformación de unaa PP, Cs y Vox. "Ciudadanos tiene que recapacitar, hay mucha gente que se lo está diciendo, desde dentro y desde fuera, incluso desde su propia gente", ha incidido Errejón.El diputado ha recalcado que Madrid "no necesita más PP" ya que en estos "25 años ha tenido resultados horrorosos, sobre todo en términos de corrupción". Asimismo ha instado al líder regional de Cs,, a sentarse y negociar ya que "en el siglo XXI la gente demanda que los que piensan diferente tengan la capacidad de entenderse". "(Cs) no pueden cometer el mismo error que en el Ayuntamiento de Madrid. Un partido que viene a regenerar no puede permitir que el PP se atrinchere y que lo haga, además, con una formación retrógrada, que quiere hacernos retroceder 50 años", ha proseguido.Asimismo, Errejón ha invitado a Ciudadanos "a que abandonen la soberbia" ya que considera que aún estánque pase por un entendimiento de regeneración política, que ha rechazado que pueda llegar "de la mano de quien lleva 25 años con la Gürtel, la Púnica y la Lezo".