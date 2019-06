Publicada el 26/06/2019 a las 09:50 Actualizada el 26/06/2019 a las 10:35

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avisado a la Península y Baleares por la llegada de unaque dejará temperaturas altas que podrían llegar a superar incluso los(ºC), por lo que recomienda a la población adoptar medidas de precaución, como recoge Europa Press.De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se superarán los 35 grados centígrados en amplias zonas del interior peninsular y que se alcanzarán los 40 grados centígrados o más e incluso temperaturas mayores en amplios puntos delAsí, ha insistido en que en lospodrían superarse los 42ºC, por lo que aconseja a los ciudadanos mantenerse bien hidratados, beber agua y comer alimentos ligeros como frutas u hortalizas.Además recomienda evitar o limitar la exposición al sol y no hacer ejercicio físico prolongado, especialmente, en las horas centrales del día; permanecer en ambientes bien ventilados, vestir con ropa ligera y cómoda que cubra la mayor parte de la piel; así como interesarse por niños, mayores, enfermos o personas que vivan solas o aisladas, ya que son especialmente vulnerables en estas situaciones.Por otro lado, recomienda extremar las precauciones en el campo puesto que las altas temperaturas pueden favorecer la aparición de incendios forestales, por lo que insiste en seguir las indicaciones y mantenerse informado de las actualizaciones del pronóstico y los avisos meteorológicos.De este modo, insiste en que para prevenir los incendios forestales se debe tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo y aconseja extremar las precauciones, prestar atención a las normas de cada comunidad autónoma en materia de prevención de incendios y periodos autorizados para quemas de rastrojos.También recuerda la importancia de no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales, por lo que apunta también que está prohibido encender fuegos u hogueras en el monte y en los terrenos próximos; acampar en zonas autorizadas ya que cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y donde la evacuación es más fácil.En caso de verse sorprendido por un incendio, Protección Civil recomienda; ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible y seguir siempre las indicaciones de las autoridades competentes en caso de emergencia.Además, un total de 25 provincias tendrá este miércoles activo elpor altas temperaturas máximas, que llegarán a 39 grados centígrados (ºC) en Zaragoza y Navarra, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).Así, tendrán aviso de riesgo importante Zaragoza, Navarra, donde se esperan 39ºC y en Guipúzcoa y Vizcaya, donde se alcanzarán 38ºC.Además, tendrán aviso amarillo Granada, Jaén, Huesca, Teruel, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Burgos, Soria, Barcelona, Gerona, Lérida, Madrid, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, La Rioja y Álava.La AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor que comenzará este miércoles, cuando se registrarán temperaturas significativamente altas en el nordeste peninsular y también habrá calima o polvo en suspensión en la mitad oriental peninsular.En general, en la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados y, no obstante, en el noroeste de la Península habrá cielos nubosos, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia y oeste de Asturias, que podrían extenderse, de forma más débil y dispersa, a otras zonas del noroeste y del Cantábrico occidental.Por la tarde serán más probables en el interior y los litorales tenderán a despejarse. También habrá algunos intervalos de nubes bajas matinales en los entornos de Valencia y suroeste de Andalucía.En Canarias se prevén intervalos nubosos, con alguna lluvia débil aislada por la mañana en las islas de mayor relieve.Las temperaturasdonde permanecerán con pocos cambios. Se alcanzarán valores por encima de los normales para la época en el este peninsular y Mallorca, superándose los 36-38 grados centígrados en amplias zonas del este peninsular e interior de Mallorca.Finalmente, el viento soplará desde el este en el este de la Península y Baleares, del norte en Canarias, del sur en la vertiente atlántica y de poniente con carácter flojo en el Estrecho.