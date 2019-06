Visto para sentencia el juicio contra 'Spiriman' por injurias y calumnias contra Susana Díaz

Publicada el 26/06/2019 a las 20:58 Actualizada el 26/06/2019 a las 21:30

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada ha declarado visto para sentencia en la tarde de este miércoles el juicio que durante esta jornada se ha celebrado contra el médico(Spiriman) por supuestas injurias y calumnias contra, cuando era presidenta de la Junta, y el exviceconsejero de Salud, unos hechos por los que las acusaciones han mantenido sus peticiones de multa para el acusado.Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones solicitando un total de 9.720 euros de multa por dos supuestoscontra la que fuera presidenta de la Junta, además del pago de 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.Por su parte, la acusación particular, que ha ejercido la Junta de Andalucía, ha pedido para él la imposición de una multa de 24.900 euros por la presunta comisión de sendos delitos continuados de injurias y calumnias con publicidad contra Díaz y Blanco y las pertinentes indemnizaciones.Jesús Candel ha señalado que las palabras que utilizó "" en sus vídeos difundidos en redes sociales buscaban criticar "la gestión sanitaria" y "nunca a la persona".Igualmente, en declaraciones a los periodistas a las puertas de los Juzgados de Caleta, en Granada capital, Candel ha explicado que, tras unas afirmaciones en el Parlamento de la entonces presidenta que ha dicho que se refirieron a él, emitió estos vídeos para defenderse ante "".La ex presidenta de la Junta de Andalucía ha declarado por videoconferencia como testigo en el juicio que se sigue contra el médico, resaltando el "dolor" que durante meses sintió su familia ante una "cascada de insultos" que en principio no supo dónde "iba a llegar".Por la mañana, más de un centenar de seguidores de la Asociación Justicia por la Sanidad se han manifestado en apoyo de Candel. También ha habido concentraciones de apoyo en otros puntos de la geografía española como Sevilla.Por su parte, en una videoconferencia también como testigo, el exviceconsejero de Salud Martín Blanco ha solicitado, además de la indemnización que para los perjudicados ha pedido la Junta como acusación particular, la retirada de los vídeos de Spiriman, los cuales ha afirmado que tienen "ánimo de lucro".Las declaraciones testificales han dado inicio, tras las cuestiones previas, al juicio, que ha proseguido con la visualización, durante la mañana, de más de una. La vista se ha reanudado en la tarde con la declaración del acusado.