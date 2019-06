Aguado insiste en que no cederá ante Vox y vería "fantástico" que PSOE y Más Madrid se abstuvieran en una investidura

Publicada el 27/06/2019 a las 10:02 Actualizada el 27/06/2019 a las 10:19

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, ha insistido este jueves en que no cederá ante las propuestas dey ha señalado que vería "" queante un gobierno formado entre Ciudadanos y PP.En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha reiterado que, porque iría en contra de lo que prometieron a sus votantes en campaña y ha expuesto que solo quiere formar un gobierno de centro liberal con el PP en el que no se puedan permitir "como la lucha contra la violencia machista o el colectivo LGTBI o inmigrantes"."No pasa por mi planteamiento ningún tipo de cesión al respecto y en todo caso Vox tendrá que decidir", ha lanzado al partido liderado por Santiago Abascal.Además, Aguado ha recordado que la legislatura pasada Cs permitió al PP gobernar sin pedir "ni un solo sillón" por "responsabilidad" pese a que sabían que iban a estar en la oposición, por lo que le parecería una actitud "irresponsable" que Vox no actuara de la misma manera.La formación naranja aspira, según ha explicado, a presentar un programa de gobierno con reformas "concretas" de PP y Cs y, una vez firmado, explicarán al resto cuál es el mejor programa para la Comunidad."Después, que cada grupo elija si quieren bloquear o mandarnos a nuevas elecciones. Espero que no y sería fantástico si (el candidato del PSOE) Ángel Gabilondo y Más Madrid se abstuvieran. Mostrarían responsabilidad por su parte", ha sostenido.En cuanto a si considera que el PP, "partido de la Gürtel o de la Púnica", es el más indicado para formar un gobierno regenerador, Aguado ha reconocido quesino que la aporta Ciudadanos cuando entra en los gobiernos y cuando "aprieta y exige".Por último, sobre si los planteamientos de pactos en la Comunidad los toma por cuenta propia o por parte de lo que le dicte la dirección nacional, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que estas decisiones las adoptan de forma "consensuada y coordinada"."En Ciudadanos decimos lo mismo en Rentería, que en Madrid o en Valencia. Cualquier decisión que se tome de esta envergadura se toma de forma coordinada con la Ejecutiva nacional", ha aseverado.