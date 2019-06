Publicada el 27/06/2019 a las 13:29 Actualizada el 27/06/2019 a las 14:38

Protesta de asociaciones por la entrevista de Otegi

"No todo vale en política"

Todos aplauden tras el minuto de silencio

El Congreso de los Diputados ha rendido este juevesy otras bandas, como viene haciendo cada 27 de junio desde 2010.y, por primera vez, en el acto ha habido presencia de la izquierda abertzale que justificaba a ETA., aunque sólo se asomó al acto en la fase final, incluyendo el minuto de silencio, como había anunciado su líder, Arlando Otegi.La presidenta del Congreso, la socialista, recibió a los representantes de las asociaciones de víctimas en el Salón de Pasos Perdidos y después todos se dirigieron al hemiciclo, donde se ha organizado este año el homenaje y donde esperaban diputados y senadores de los distintos grupos parlamentarios.A la cita acudieron representantes de la(FVT) y de la(AVT), pero a última hora se desolgó la asociación Dignidad y Justicia en señal de rechazo a la entrevista a Otegi en TVE.Como en ocasiones anteriores también faltó el Colectivo de Víctimas de Terrorismo en el País Vasco, Covite, al considerar que carece de sentido sumarse al homenaje a las víctimas de una Cámara en la que está representadaUna vez en el Salón de Plenos, Batet abrió la sesión saludando a las víctimas, a los parlamentarios y a otras autoridades presentes, entre ellos representantes del Poder Judicial y siete ministros, encabezados por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.Los portavoces y líderes de los grupos parlamentarios ocuparon esta vez el centro de la primera fila tradicionalmente reservada al Gobierno, y ahí se pudo ver a(PSOE),(PP),(Ciudadanos) e(Unidas Podemos).También estaban, entre otros,, pero no estuvieron ni el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ni el grupo de Vox, que prefirió homenajear a las víctimas de ETA querellándose contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.Los asistentes escucharon sendos discursos de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la diputada del PP, y de la propia Batet. Las palabras de Blanco desde la tribuna de oradores no merecieron el aplauso de Unidas Podemos, PNV y ERC, que, en general, se limitaron a quedarse de pie, aunque Rufián y otros de sus compañeros ni siquiera se levantaron y se quedaron sentados."No entendemos como la institución pública, Radio Televisión Española, brindó ayer noche sus micrófonos en primer time a un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario.. Su malestar es mayor porque, además, se realizó "justamente el día anterior a la celebración del importante y necesario acto de homenaje a las víctimas del terrorismo"."Es incomprensible e inasumible que quienes jamás han condenado un solo atentado de ETA asuman el control de las instituciones.No podemos olvidar que los herederos de Batasuna ahora serán legales, pero mantiene a día de hoy una trayectoria manchada por un reguero de sangre imborrable. Por lo tanto, no todo vale en política", ha insistido.La presidenta de la Fundación y diputada del PP se ha dirigido al resto de diputados, autoridades y medios de comunicación para subrayar la "inocencia" de todas las víctimas y pedir quelos sueños, las vidas rotas de todos ellos". "Evitaremos que quienes pretenden implantar relatos falaces o justificar la barbarie, puedan alcanzar su objetivo", ha defendido."Jamás permitiremos que se trate de equilibrar el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA, con el de quienes integraban la propia organización asesina, o estaban próximos a ella., ha añadido.El homenaje acabó con un minuto de silencio con todos los asistentes puestos en pie y con. Después, los miembros de la Mesa, el resto de los diputados y los invitados se dirigieron al Salón de Pasos Perdidos para mantener un encuentro.El Congreso de los Diputados organiza este homenaje cada año desde que en 2010 se aprobó una declaración institucional para instaurar el 27 de junio como, asesinada con 22 meses en 1960 por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara (Guipúzcoa).