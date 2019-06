El fuego arrasa 38.023 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2018

Publicada el 27/06/2019 a las 17:31 Actualizada el 27/06/2019 a las 19:56

Los incendios han calcinadodesde el 1 de enero hasta el 16 de junio de 2019, lo que supone cuatro veces más que hace un año, cuando ardieron 9.284 hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que sitúa al presente ejercicio como elpor superficie quemada, según informa Europa Press.Los datos manifiestan que en la primera quincena de junio se quemaron 3.046 hectáreas y que, en total, se han producido desde enero 6.220 fuegos, frente a los 2.722 del mismo periodo de 2018. El total de hectáreas quemadas es un 32,68% superior a la media del decenio (28.656 has) y el número de siniestros en torno aun 18% superior.En total, 3.781 fuegos no superaron la hectárea de superficie afectada y se quedaron en conatos, mientras que 2.439 pasaron de esta categoría a la de incendios y de ellos, tres han superado la barrera de 500 hectáreas y alcanzaron la categoría de gran incendio forestal (GIF). El año pasado, a estas alturas se había producido un solo gran incendio forestal, aunque la media del decenio es de 4 GIF.Por, hasta el 16 de junio ardieron 26.672 hectáreas de matorral y monte abierto; 7.150 hectáreas de superficie arbolada y 4.201 hectáreas de pastos y dehesas.Respecto a lade los siniestros, el 50,87 % de los fuegos se produjo en el noroeste, seguido por el 36,12% de las comunidades interiores; un 12,56% en el Mediterráneo y un 0,45% a Canarias.Del, el 75,10% ardió en el noroeste (5.369 has); el 12,79% en las comunidades interiores; el 11,93% en el Mediterráneo y apenas un 0,18% en Canarias. De la, el 78,30% se quemó en el noroeste (29.772 has); el 16,12% en las comunidades interiores, el 5,37% en el Mediterráneo y el 0,20% en Canarias.