Fracasa el boicot a la entrevista de Otegi en TVE, que siguieron casi 250.000 espectadores

Publicada el 27/06/2019 a las 10:38 Actualizada el 27/06/2019 a las 10:45

.@ArnaldoOtegi sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo" #LaNoche24h pic.twitter.com/bHcDfdKSfl — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

info Libre

La entrevista en La Noche en 24 horas al líder de EH-Bildu,, fue seguida por 242.000 espectadores, alcanzando un 1,6% de share, por encima de la media de la cadena que este mes se sitúa en el 0,9%, según los datos recogidos por Barlovento. Fracasó así la iniciativa que, con el lema #ApagónTVE, había aparecido en redes sociales durante la tarde del miércoles llamando al boicot de la cadena pública.Durante toda la jornada del miércoles, la polémica sobre la aparición del político abertzale se situó entre los asuntos más comentados en redes sociales, con dos bloques muy definidos: por un lado asociaciones de víctimas y partidos de la derecha, que rechazaban se diera voz a Otegi; por otro los profesionales de TVE, junto a periodistas de otros medios, que defendían que no dar voz al líder de una fuerza parlamentaria eraCon miles de apoyos a una u otra opción, destaca el paso adelante de la dirección de Informativos de TVE, explicitada por, editora adjunta del Telediario 2 y anoche presentadora en lugar de Carlos Franganillo, que editorializó: "Los informativos de TVE han entrevistado a políticos de todas las formaciones con representación parlamentaria como es el caso de Bildu, que tiene cuatro diputados en el Congreso; la dirección de Informativos asume la responsabilidad de la entrevista y se reafirma en su compromiso con el pluralismo informativo".La defensa a ultranza de la libertad de expresión fue la postura mayoritaria entre los periodistas de TVE, no solo expresada en redes sociales, sino también en las conversaciones quemantuvo en la tarde del miércoles con algunos significados miembros de la redacción: "Hemos pasado casi siete años luchando contra la censura y la manipulación en la etapa del PP, y ahora, que por fin se afrontan los asuntos con independencia profesional, no vamos a dar. Para muchos de nosotros no se trata tanto de una cuestión política, sino de consagrar ante todo la libertad de expresión. No a cualquier tipo de censura y punto".