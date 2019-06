Zuckerberg defiende que los gobiernos regulen "los temas importantes en Internet" y no solo las empresas

Publicada el 27/06/2019 a las 20:24 Actualizada el 27/06/2019 a las 20:46

El problema de los contenidos falsos

'Romper' Facebook

El consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg ha asegurado en una conferencia celebrada este miércoles en el marco del Festival de Ideas de Aspen recogido por Europa Press, que Internet y las redes sociales deberían contar con la regulación del gobierno en aspectos como la violación de datos y la manipulación informativa, para que estos temas no estuvieran exclusivamente en manos privadas. Zuckerberg ha defendido que tienen que ser los legisladores quienes regulen en Internet cuestiones como la libertad de expresión, la seguridad de los contenidos, la. "Si como sociedad tuviéramos que rescribir las reglas de Internet desde cero, no querríamos que las compañías privadas tomaran muchas de estas decisiones por su cuenta", ha defendido el consejero delegado de Facebook.Decidir, por ejemplo, "qué constituye discurso político o un anuncio aceptable", ha añadido, no cree que la sociedad quiera que en estos temas "". Por parte de Facebook y de cara a próximos comicios como las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, Zuckerberg ha asegurado que llevan años trabajando y mejorando para atajar los problemas que han surgido de propaganda, noticias falsas y desinformación.Como ha explicado, su estrategia combina sistemas "" de inteligencia artificial -para detectar los contenidos y las redes que los distribuyen antes de que puedan hacerlo-, y más de 30.000 empleados que analizan los contenidos.Facebook también ha actualizado, por las que ahora exige a los legisladores y candidatos que quieran publicar propaganda validar su identidad. Los anuncios políticos, además, se almacenan en un archivo durante siete años, donde se pueden revisar, para cumplir con la transparencia. Y respecto a la injerencia extranjera, como ocurrió con la distribución masiva de desinformación por parte del Gobierno ruso en el marco de las elecciones presidenciales de 2016, el directivo ha señalado que ante este tipo de actividad, ellos solo pueden protegerse lo mejor posible -han desarrollado herramientas sofisticadas para identificar y combatir este tipo de acciones también sofisticadas-, pero que corresponde al gobierno estadounidense actuar para ponerle freno.Zuckerberg ha explicado que hay dos grandes tipos de contenidos sobre los que actúan: el spam, que eliminan, y los contenidos falsos, que analizan primero antes de realizar alguna acción sobre ellos. Esto se debe a que, como ha señalado, no creen que "", pero ha asegurado que tampoco quieren que se difunda.Para evitar la difusión de contenidos incorrectos o falsos, la compañía trabaja con comprobadores de datos, que determinan la veracidad de la publicación, y con marcadores que indican aquellos contenidos que son incorrectos. Con ello se busca evitar la difusión de manera masiva, lo que se complementa con contenido relacionado más exacto en cuanto a información.Una categoría diferente la conforman, que emplean tecnología de inteligencia artificial para simular en vídeos que una persona dice algo que en realidad no ha dicho, y que preocupan por su gran realismo y su capacidad para manipular a los medios de comunicación. El caso más claro en la plataforma se refiere a un supuesto vídeo de la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos,. Al respecto, Zuckerberg ha reconocido que cometieron un error en la gestión de este vídeo; los sistemas enfocados a la desinformación no detectaron que se trataba de un vídeo falso y acabó con una distribución mayor de la que habrían querido. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de tener políticas diferenciadas para los contenidos falsos y los contenidos 'deepfake'.Otro tema que se ha tratado durante la ponencia ha sido la idea que algunos políticos e incluso el cofundador de Facebook,, han compartido de Facebook debe "romperse" como solución para evitar que la compañía acabe siendo un monopolio. Zuckerberg ha asegurado asegura es precisamente el tamaño y la capacidad económica de Facebook lo que hace que la compañía esté preparada para combatir los problemas que se han mencionado a lo largo de la ponencia -, etc.-. "Si rompes Facebook en un montón de pedazos, seguirías teniendo esos mismos problemas", ha señalado, a lo que ha añadido que "estarías menos preparado para tratar con ellos".