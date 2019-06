El Ayuntamiento de Madrid sustituye la pancarta a favor de los refugiados por una bandera de España en su fachada y arrincona a la LGTBI

Publicada el 28/06/2019 a las 09:13 Actualizada el 28/06/2019 a las 09:36

Bandera LGTBI distinta a la del mandato de Carmena

Elque cuelga en el consistorio de Barcelona. "Se hace muy necesario reivindicar la bandera y los valores que representa", han señalado fuentes municipales.Las mismas fuentes explican que la enseña nacional "representa la unidad, la concordia entre españoles y el respeto" a la Constitución, que es "garante" de las "libertades y los derechos", todo lo que no representa el lazo amarillo --en solidaridad con los presos independentistas--, queEl alcalde de Madrid,, ha tomado esta decisión unos días después de que Vox le reclamase que colgase la bandera española para demostrar que "respeta los derechos de todos". La formación dirigida por Santiago Abascal se expresó así después de que Almeida confirmase que la"En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual,señalaron desde Vox.La enseña española, colocada en el mismo lugar en la que antes figuraba la pancarta con el lema, lucirá junto a la bandera LGTBI, que ondeará en el lateral izquierdo de la fachada de Cibeles desde este viernes a las 13 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo.Será una bandera distinta a la que se colgó durante el mandato de, confeccionada por aquellos madrileños y turistas que ataron lazos multicolores a una malla. La nueva bandera tiene 15 metros de largo por 3 metros de ancho.Después de haberse utilizado en los dos últimos años,. Esta bandera es más ligera "al estar microperforada, lo que permite un mejor anclaje para evitar el efecto vela".Asimismo apuntó que el Consistorio "por supuesto" que va a cooperar como ha hecho a lo largo de todos estos años con la celebración del Orgullo LGTBI, pero queentregó 16.000 firmas al regidor para que no colgase la bandera ni se doblegara ante el "lobby gay". La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha asegurado que la posición del Consistorio "es clara y nítida"."Respeto a la celebración de una fiesta como es el Orgullo, que viene haciéndose muchos años, que aporta valor, y da la visión de un Madrid diverso en el que todos queremos convivir", ha indicado, para reiterar que se colocará la bandera arcoíris.ha aseverado.