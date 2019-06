El Gobierno pide a Francia la extradición de Josu Ternera y responde a Otegi: "Pensar en causar dolor es miseria moral"

Publicada el 28/06/2019 a las 15:25 Actualizada el 28/06/2019 a las 15:26

El Gobierno dice a Iglesias que "no necesita mediadores" con el

PSOE

Hoy me he reunido con embajadores y cargos diplomáticos de los principales países de la UE. Hemos constatado la naturalidad con la que en Europa entienden los gobiernos de coalición y el impulso al proyecto europeo que supondría un gobierno de coalición progresista en España. pic.twitter.com/oy7oBoreX3 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de junio de 2019

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros, y ha respondido a la polémica suscitada por la entrevista en TVE al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendiendo que "nadie tiene derecho a pensar en causar dolor a ningún ser humano". "Pensarlo es miseria moral", ha dicho, según informa Europa Press.En la rueda de prensa, Celaá ha respondido a la polémica suscitada por la entrevista a Otegi en TVE, donde el dirigente de Bildu condenado e inhabilitado por pertenencia a ETA eludió condenar los asesinatos de la banda terrorista y evitó también pedir perdón a las víctimas , remitiéndose a un libro suyo donde decía que "sentía de corazón" si como portavoz de Batasuna "había generado"."Nadie tiene derecho a causar dolor a ningún otro ser humano, nadie;", ha dicho Celaá sin citar explícitamente a Otegi. En su intervención, ha defendido, a quien ha mostrado la "gratitud" del Gobierno porque fueron "soporte moral frente a los asesinos". "Los asesinos saben, como hoy sabe Josu Ternera, que no hay otra alternativa salvo rendir cuentas ante la Justicia", ha enfatizado.Con respecto a la decisión del Consejo de Ministros sobre, se ha adoptado dos días después de que la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París comunicara al histórico dirigente de ETA Josu Ternera la orden de detención y entrega que pesa sobre él por parte de la Audiencia Nacional, impidiendo su puesta en libertad. A propuesta de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, el Gobierno ha solicitado este viernes su extradiciónpor el, cometido el 11 de diciembre de 1987, y que causó la muerte de once personas (entre ellas varios niños), originando lesiones a otras 73 y provocó cuantiosos daños materiales.El histórico jefe etarra, en prisión provisional desde su detención en Francia el pasado 16 de mayo tras 17 años prófugo de la Justicia, será reclamado también por el Consejo de Ministros por. También tiene en vigor dos órdenes europeas de la Audiencia Nacional -se tramitan entre juzgados sin requerir mediación del Gobierno- por un, según ha informado el Ministerio de Justicia.Una vez solicitada la extradición de Josu Ternera por el Consejo de Ministros, la documentación del casopara que la magistrada española de enlace en París la haga llegar a los tribunales de ese país.El dirigente de ETA fuepara cumplir una condena de ocho años de prisión impuesta por la justicia francesa en junio de 2017 por su pertenencia al aparato político de la banda terrorista, según ha señalado Justicia en un comunicado, que recuerda que el Tribunal de Apelación de París decretó su libertad vigilada mediante un dispositivo telemático permanente debido a sus problemas de salud, además de imponerle, como medida cautelar, comparecencias semanales en una comisaría de la capital.También durante esta rueda de prensa, Celaá, ha afirmado quepara negociar la investidura, cuando se le ha preguntado por la reunión que ha mantenido Pablo Iglesias con embajadores y diplomáticos europeos. "Así de claro se lo digo, mediadores no se necesitan, sabemos bastante de política, de política socialdemócrata, de política para la gente y de cómo interlocutar, o sea que necesidad no hay", ha dicho Celaá la portavoz.Iglesias y la secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, se han reunido este viernes en el Congreso cony después han subrayado que en Europa son habituales los gobiernos de coalición, que es lo que Podemos está reclamando a Sánchez para apoyar su investidura. "Hemos constatado la naturalidad con la que en Europa entienden los gobiernos de coalición y el impulso al proyecto europeo que supondría un gobierno de coalición progresista en España", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter después de la reunión.Celaá ha señalado que la interlocución y la relación de Podemos con los diplomáticos europeosy no se debe a una necesidad de "mediadores". Por otro lado, la portavoz ha negado de plano quea la hora de decidir los cargos de relevancia en las instituciones europeas.Según su análisis, "no hay absolutamente ningún desgaste" porque "" y tienen "el máximo respeto por un presidente que ha obtenido, en un escenario de grandísima fragmentación, 123 escaños". "Todo va como debe", ha asegurado, recordando además que, recientemente, en Suecia se tardó cuatro meses en formar Gobierno. Un Gobierno que, además, es socialdemócrata "porque la derecha ha entendido que no se puede acordar con la ultraderecha".En la misma línea, ha negado desgaste del ministro de Asuntos Exteriores en funciones,, que, ante la demora de la investidura, ha decidido seguir como ministro en funciones en lugar de asumir el escaño de eurodiputado que obtuvo el 26 de mayo. Sobre Borrell, ha insistido en que su decisión "de ninguna manera excluye su capacidad para ocupar cargos en la UE", precisando además que hablaba de ser "comisario o vicepresidente". Celaá ha incidido en quey en que el Gobierno español está comprometido con el proyecto europeo y con que los futuros cargos apuesten por un proyecto "progresista y que aborde los problemas contemporáneos".