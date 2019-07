Irán subraya que no ha incumplido el acuerdo nuclear y se muestra dispuesto a dar marcha atrás

Publicada el 01/07/2019 a las 20:43 Actualizada el 01/07/2019 a las 20:58

El ministro de Asuntos Exteriores iraní,, ha subrayado este lunes que su país no ha incumplido el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) de 2015 al superar este lunes el máximo de uranio poco enriquecido. Además, Zarif ha expresado la disposición de su país a dar marcha atrás en cuanto las demás partes cumplan sus compromisos, en referencia a la retirada de Estados Unidos de este acuerdo."No hemos incumplido el PIAC. El artículo 36 del acuerdo lo explica.", ha destacado Zarif a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que incluye imágenes del texto del PIAC.En concreto, aparece el artículo 36 que señala que, "si la cuestión no se resuelve a satisfacción de la parte demandante (...), ésta podrá cesar en el cumplimiento de sus compromisos en su conjunto o en parte y/o notificar al Consejo de Seguridad de la ONU que considera que lo denunciado supone un incumplimiento" del acuerdo.Zarif incluye además la parte que considera que está incumpliendo Estados Unidos, quien ha impuesto sanciones a las exportaciones petroleras iraníes tras su retirada del acuerdo: "los firmantes reconocen que a cambio de que Irán cumpla sus obligaciones en el ámbito nuclear, se levantarán las sanciones (...), lo que supone una parte esencial del PIAC"."Hemos dado semanas al E3+2 antes de ejercer nuestro derecho. Finalmente hemos actuado 60 semanas después.", ha concluido.El grupo E3 es el formado por Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que los otros dos firmantes son Rusia y China. Los países europeos han prometido a Irán un mecanismo para, pero Teherán considera que la propuesta no se ha materializado satisfactoriamente, por lo que se cree legitimado para dejar de cumplir con sus compromisos.