Puigdemont y Comín se encuentran cerca del Parlamento Europeo, pero en territorio alemán

Publicada el 02/07/2019 a las 09:49 Actualizada el 02/07/2019 a las 10:28

Puigdemont agradece la manifestación en Estrasburgo

Avui els carrers d’Estrasburg parlen català, però sobretot parlen demòcrata. N’hi ha que voldrien els carrers buits, silents, resignats. Però nosaltres omplim, parlem, lluitem. Que ho tinguin clar els nostres il·lusos perseguidors: no ens rendirem. Gràcies a tothom per ser-hi! — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de julio de 2019

4.000 independentistas se concentran frente al Parlamento Europeo

El abogado del expresident de la Generalitat, Gonzalo Boye, ha asegurado este martes que éste y, por lo que estarían esperando la posibilidad de ir a Estrasburgo (Francia) si se dan las circunstancias adecuadas., ha precisado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, insinuando así que pudieran estar en Alsacia.Aunque aún no han tomado una decisión al respecto, ha dejado claro que tomarán la decisión más adecuada para garantizar la seguridad de ambos, tras advertir de que en Estrasburgo habríapreparada para deternerlos en caso de que crucen la frontera., ha asegurado Boye. En su opinión, es absurdo pensar que la estrategia que planteen sea la detención de Puigdemont y Comín: "Si pasan por un juzgado europeo, tenemos claro qué pasará. Pero si los ponen en un avión hacia Soto del Real, no sabemos qué puede pasar".Puigdemont ha agradecido la presencia a la gente que participará en la manifestación independentista de este martes en Estrasburgo, y ha advertido:Lo ha escrito en una publicación de Twitter recogida por Europa Press este martes, donde ha escrito que mientras algunos querrían calles vacías y resignadas, "nosotros llenamos, hablamos, luchamos".Unos 4.000 manifestantes independentistas catalanes estaban concentrados alrededor de las 10.00 horas de la mañanao, según las estimaciones de la Policía francesa consultadas por Europa Press. Estas fuentes explicaron que el número de manifestantes podría llegar a los 8.000 a lo largo de la mañana.La Policía gala ha habilitado un paseo, que ha sido cerrado al tráfico, para que los manifestantes puedan realizar su concentración, que a la hora citada se desarrollaba con normalidad en un ambiente festivo. Los manifestantes portaban numerosas banderas independentistas, así como banderas europeas, y pancartas en las que se podían leer mensajes comoo "Los queremos en casa". También hay pancartas de libertad para los presos. Enfrente de los manifestantes había una persona con una bandera española.Asimismo, sobre un puente de acceso a la Eurocámara han sido colgadas pancartas en las que se alude a Carles Puigdemont, en inglés y catalán. En una de ellas sobre la cara del expresidente catalán se dice "No rendirse nunca" y en otra