El Colegio de Periodistas de Castilla y León critica que tras la firma del pacto PP-Cs no se haya permitido hacer preguntas

Publicada el 02/07/2019 a las 17:04 Actualizada el 02/07/2019 a las 17:25

El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha rechazado el modo en el que se ha organizado el acto de firma delya que considera que "no se ha facilitado el trabajo de los periodistas allí presentes" y no se les ha permitido realizar preguntas.El Colegio de Periodistas considera "" que no se permita una ronda de preguntas por parte de los periodistas ya que "supone un ataque al derecho a la información y una importante traba" para que los profesionales de los medios puedan realizar su trabajo "de la manera más profesional posible".Aunque posteriormente el representante de Ciudadanossi atendió a los periodistas, el Colegio defiende que la atención a los medios de comunicación "debería haberse hecho de manera formal antes de finalizar el acto y con la participación de los representantes de Ciudadanos y PP".Asimismo, el Colegio Profesional rechaza que no se haya habilitado una zona preferencial para los periodistas que cubrían dicho acto y de este modo pudieran realizar su trabajo "en las mejores condiciones posibles", ya que los trabajadores de los medios fueran, "lo que dificultó su desempeño".Por todo ello, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León quiere hacer un llamamiento a los nuevos dirigentes autonómicos para que faciliten el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación y de esta manera, "".Por su parte, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas se ha adherido a este comunicado hecho público por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.