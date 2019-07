Más Madrid pide todos los contratos del Gobierno de Aguirre con una empresa de los padres de Ayuso

Publicada el 02/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 01/07/2019 a las 21:57

La "emergencia" de la gripe A

quiere saber cuántoentró en las sociedades del grupo empresarial propiedad de los padres de la ahora candidata del PP a presidir la Comunidad,. Por ello, la diputada autonómica Mónica García ha pedido en la Asamblea "la relación de todos los contratos llevados a cabo entre la Administración de la Comunidad y la empresadesde el año 2004 al 2011".desveló que, sólo entre 2008 y 2011, el Gobierno que entonces presidíaadjudicó contratos por al menos 907.000 euros a dos empresas del grupo empresarial propiedad en un 25% del matrimonio Díaz-Ayuso, denominadas MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA". La primera de ellas lleva dos semanas bajo el foco público, ya que en marzo de 2011 recibió un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, que no devolvió y que estaba avalado solidariamente por los ocho socios del grupo (entre ellos, los padres de Ayuso). Avalmadrid es una sociedad semipública, en la que el Gobierno autonómico tiene en torno al 30% del capital.Además, como desveló este periódico, la propia Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid cuando empezaban a acumular deudas para evitar que fuese embargado por los acreedores. Notarios y abogados consultados porentienden que dicha donación podría constituir un delito de alzamiento de bienes . La dirigente del PP no ha respondido a ninguna de las preguntas que le planteó este diario sobre la donación bajo sospecha . Sí lo ha hecho sobre el préstamo de Avalmadrid, señalando que ella "”.Las preguntas de la diputadasobre los contratos con MC Infortécnica SL se suman a otras iniciativas ya planteadas por parlamentarios de Más Madrid:solicitó la celebración de, incluido el préstamo a la empresa del matrimonio Díaz-Ayuso, mientras quesolicitó la comparecencia en la Comisión de Economía del director general de Avalmadrid,, para que explique las operaciones con MC Infortécnica SL y de la directora general de Tributos de la Comunidad de Madrid, "para que valore la operación de cesión de bienes en el grupo familiar de Ayuso y", en referencia a la donación del piso aceptada por la dirigente del PP.Los padres de Isabel Díaz Ayuso tenían el 25% de un grupo empresarial cuyase denominaba Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, que controlaba a su vez la totalidad de las participaciones de ocho filiales.rastreó las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid a esas ocho sociedades y encontró contratos con dos de ellas:MC Infortécnica SL fue constituida el 28 de junio de 1991. Aunque existe alguna adjudicación de finales de los años noventa –por ejemplo, un suministro de aparatos médicos para el Hospital Universitario La Paz en 1999 por importe de 734.000 pesetas de la época (4.411 euros)–, lo cierto es que. En junio de aquel año,, donde permaneció hasta marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en organismos del Gobierno de Aguirre y en las elecciones de mayo de 2011 fue elegidaautonómica del PP.Pues bien, entre diciembre de 2008 y junio de 2011, la Administracion madrileña concedióa MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA., por un importe de 907.000 euros.El 2 de diciembre de, ambas compañías recibieron por undos adjudicaciones delpara el Hospital Clínico San Carlos con las que se embolsaron. En concreto, Hamilton Medical España SA se hizo con un contrato de 59.000 euros para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario y MC Infortécnica SL con otro de 88.000 euros por el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”.En mayo de 2009, las dos sociedades consiguieron vía procedimiento negociado una licitación de la empresa públicapara el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con la que ingresaron 81.550,56 euros. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más: uno de 148.223,68 euros destinado al suministro de ecógrafos para los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, y otro por 89.987 euros que tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. Estas dos adjudicaciones se produjeron por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. En total, en 2009 recibieronde dinero público.En 2010, cuatro adjudicaciones del Gobierno madrileño le reportaron a ambas empresas. En mayo se embolsaron 92.580 euros gracias a una adjudicación dellograda por procedimiento negociado para la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. En junio, MC Infortécnica firmó un contrato de 28.000 euros por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para el Hospital Universitario 12 de Octubre, mientras que en noviembre Hamilton Medical España SA recibió 33.622,80 euros por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Ambos fueron adjudicados mediante. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsó 128.304 euros por el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para los hospitales 12 de Octubre y San Carlos.En 2011, el año del préstamo no devuelto a Avalmadrid, de la elección como diputada de Díaz Ayuso y de la donación sospechosa del piso en el centro de Madrid, MC Infortécnica consiguió tres contratos públicos de la Administración madrileña: uno de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros–, otro para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario 12 de Octubre –75.448,80 euros– y un tercero para el suministro de material fungible para respiradores en el Hospital Gregorio Marañón –81.210,60 euros–. En total,. Al año siguiente, el grupo entró en quiebra.En el periodo analizado, entre 2008 y 2011, estuvieron al frente de la Consejería de Sanidad(junio de 2007 a marzo de 2010) y(marzo de 2010 a enero de 2014). Güemes compatibilizó su cargo en el Gobierno regional con el de secretario de Comunicación del PP de Madrid, precisamente el departamento donde en 2005Isabel Díaz Ayuso, que es periodista de formación.Junto a los 12 contratos públicos mencionados, hay otros dos quelocalizó, pero que no se han incluido en el importe total de 907.000 euros por diferentes razones.MC Infortécnica SL fue una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad adjudicó, en septiembre de 2009 y por tramitación de emergencia, el suministro de “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe A por un importe total de. Este diario no ha logrado saber qué parte de esa cantidad fue a parar a la sociedad de los padres de Ayuso. La misma sociedad figura comoen 2010 de una licitación por importe de 19.245 euros del Servicio Madrileño de Salud. En este caso, el contrato no se incluyó porque no se encontraron los datos de la adjudicación definitiva.La diputada de Más Madrid Mónica García también se ha interesado por el contrato de la gripe A. En concreto, solicitó al Ejecutivo madrileño "estudiado por el Consejo de Gobierno, del 3 de Septiembre de 2009, tramitado por modalidad de emergencia, relativo a los artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia de la gripe aviar causado por el nuevo virus gripal H1N1".