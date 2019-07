El pregón del Orgullo se erige en declaración de intenciones frente a Vox: "Nunca, nadie más, nos mandará al armario"

Publicada el 03/07/2019 a las 21:45 Actualizada el 03/07/2019 a las 21:56

El pregón delen la Plaza Pedro Zerolo se ha convertido en una declaración de intenciones de este colectivo frente a los planteamientos de Vox. Así, los diversos intervinientes han lanzado consignas a favor de que las personas LGTBI continúen en la lucha, que no se dé "ni un paso atrás" en los derechos conseguidos, y que nadie regrese "".Además, el arranque del Orgullo en la capital, celebrado en una calurosa jornada con una marea de banderas arcoíris, ha llamado a la unión de todo el colectivo ""., drag queen presentadora oficial del Orgullo, ha ejercido de maestra de ceremonias, y ha sido quien primero ha pisado el escenario de Pedro Zerolo camuflado con una multitud de banderas arcoíris. Previamente, el Coro de Voces LGTBI de Madrid ha amenizado la espera a todos los congregados con diversas canciones, como 'Imagine', de John Lenon."¿Cuántos heterosexuales hay?", ha preguntado La Plexy, y ante las manos alzadas en la plaza, ha celebrado el hecho, pues "antes esto no pasaba". A continuación, todos los presentes han comenzado a bailarLa cantante y pregonera de esta edición,, ha salido al escenario precedida de un gran aplauso, vítores y la intervención de diversos activistas. Ha avanzado que su pregón sería "el más corto de la historia, pero también el más intenso". A continuación, a capella, ha cantado Sobreviviré, una de sus canciones más reconocidas, que desde su aparición, en el año 2000, se convirtió en himno del colectivo LGTBI."Amor, unión, respeto, seamos maestros de esas personas que no han entendido que el amor es el arma más poderosa de este mundo, y que puede cambiarlo. Si tenemos que ir para atrás que sea simplemente para coger impulso y ser más fuertes", ha apostillado a renglón seguido. Tras ser galardonada con un premio MADO, Naranjo ha cantado alguna estrofa de otrasPreviamente, la histórica activista y expresidenta de la FELGTB,, ha indicado que "este año el Orgullo es más necesario que nunca". "Primero porque tenemos que honrar a quienes nos precedieron y con su lucha consiguieron los derechos que disfrutamos; segundo, porque nos quieren mandar de nuevo al armario. Nadie, nunca más, lo hará, nadie nos va a llevar a la Casa de Campo. El Orgullo es Madrid entero", ha clamado.García Rodrigo ha asegurado que no dejarán que "" les saque del centro de la sociedad. Por ello, ha apuntado que personas LGTBI tienen que seguir avanzando para lograr el arcoíris "necesario". En ese momento, la plaza de Pedro Zerolo ha comenzado a corear "Que vuelva Carmena". "Somos el colectivo de la diversidad y lo seguiremos siendo", han apuntado.El coordinador del Madrid Orgullo -MADO-,, ha subrayado que "frente a esos nubarrones que amenazan, aquí está el Orgullo". "", ha indicado.Esta nueva edición del Orgullo en la ciudad de Madrid rinde homenaje a la lucha de las personas mayores LGTBI coincidiendo con elUno de los intervinientes, ha hecho mención a que la condición sexual de una persona "no es solo, o no termina en la adolescencia, sino que va mucho más allá". Además, ha pedido retomar el testigo de aquellas personas que abrieron el camino de la lucha por los derechos civiles del colectivo.El fin de fiesta ha tenido como banda sonora el legendario A quién le importa de Alaska, con toda la Plaza de Pedro Zerolo celebrando, un año más, la diversidad y la libertad de amar.