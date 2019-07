La Fiscalía considera que el discurso de Ortega Smith sobre los musulmanes es "repulsivo", pero no es delito

Publicada el 03/07/2019 a las 10:32 Actualizada el 03/07/2019 a las 11:13

La Fiscalía delcontra el diputado y secretario general de Vox,, acusado deen un mitin en València en septiembre de 2018. No obstante, subraya que el contenido de discurso le resulta "inadecuado", "repulsivo" y "abominable".Así lo indica el fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas, en un escrito que recoge Europa Press, en el que informa del archivo de la investigación penal contra el dirigente de Vox, remitida por la Fiscalía Provincial de Valencia tras un"Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia,", dijo Ortega Smith en el Casino de Agricultura de València.El denunciante reclamaba para el ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid la, que señala que es delito las provocaciones a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias.El fiscal explica que la esencia de laes que procede de un sujeto que, no estando determinado a ejecutar un delito, trata de determinar a otros a la ejecución del hecho punible, pero sin que él mismo haya de tomar parte directa o indirecta en esa ejecución.Así, pone como ejemplo que cuando Ortega Smith declara "enemigo común de Europa, de la libertad, del progreso (...)" o habla de "invasión islamista", el dirigente de Vox "en ningún momento" hace incitación alguna a defenderse de ese "enemigo común" con actos u omisiones que puedan ser consideradas como delitos.Pese a que estas declaraciones no tienen encaje en elel fiscal subraya que le parecen "abominables", "inadecuadas" e "incluso repulsivas".

Aquí tienes el escrito de la Fiscalía.