Abascal asegura que Vox no facilitará "nunca" gobiernos de izquierda y culpa a Cs si eso ocurre en Madrid y Murcia

Publicada el 04/07/2019 a las 11:25 Actualizada el 04/07/2019 a las 11:34

VOX no facilitará nunca los gobiernos de la izquierda frentepopulista. Esta es la gran verdad olvidada o escondida por quienes pretenden chantajearnos desde las portavocías y los medios acólitos de la derechita cobarde y la veleta naranja. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 4 de julio de 2019

Equipara actitudes de Ciudadanos con los nacionalistas y la izquierda

El presidente de Vox," y asegura que si eso ocurre en Murcia o en Madrid la culpa será de Ciudadanos porque solo podrá pasar si la formación naranja vota con ellos en Murcia o se abstiene en Madrid.Así lo ha afirmado en su cuenta de twitter el líder de Vox. "Las cosas claras y la verdad sin trampas:, ha afirmado. Acto seguido, ha advertido también de que "en Madrid sólo gobernará Gabilondo si Cs se abstiene".Su conclusión es que "solo habrá gobiernos de izquierdas allí donde Ciudadanos los permita con sus votos o abstenciones". En este sentido, Abascal ha querido dejar claro que "Vox no facilitará nunca los gobiernos de la"Esta es la gran verdad olvidada o escondida por quienes pretenden chantajearnos desde las portavocías y los medios acólitos de la derechita cobarde y", ha señalado en el hilo de twitter que ha escrito a las once de la mañana, unas horas antes de que se lleve a cabo la segunda votación en el Parlamento de Murcia para la investidura del candidato del PP Fernando López Miras, ya que la primera resultó fallida tras el voto en contra de Vox.Santiago Abascalcomo, en su opinión, hacen los nacionalistas, mezclada con un "cordón sanitario", propio, según precisa, de la izquierda. "No vamos a convertirnos en sus cómplices para estigmatizar y humillar a nuestros propios votantes", advierte el líder de la formación.Pero tras cargar contra Ciudadanos, Abascal critica también al, advirtiendo de que su actitud "es incluso peor" por no denunciar el "chantaje" de la formación naranja y mantener una posición de "equidistancia" entre "los chantajistas" y los que, como Vox, desean llegar a acuerdos."Está anteponiendo el cálculo electoral al bien común", ha exclamado antes de acusar a la formación dede enorgullecerse de "haber hecho trampas a Vox en los ayuntamientos y de incumplir sus acuerdos, cuando en realidad han hecho trampas y engañado (una vez más) a sus propios electores".