Iglesias cree que el PSOE tiene una "obsesión" por los sillones porque "no quieren soltar ni media"

Publicada el 04/07/2019 a las 14:24 Actualizada el 04/07/2019 a las 14:25

El secretario general de Podemos,, ha señalado este jueves en el Congreso, en relación con la negativa del PSOE de que miembros de Podemos entren en el Consejo de Ministros, que los socialistas tienen "cierta obsesión por los sillones" porque "En declaraciones a los medios, ha insistido en que para su formación lo fundamental es "" y que, cuando la ciudadanía, ha votado opciones diferentes es "lógico" que se dé una coalición de gobierno.Por eso, ha instado al PSOE a ponerse de acuerdo "sin despreciar a nadie" y ha comentado que sería una falta de respeto a susque Unidas Podemos no estuviera representada "en la proporcionalidad que les corresponde".Iglesias cree que "no es bueno que alguien se obsesione con los cargos hasta el punto de deci, y recuerda que una negociación "implica hablar de programas, de equipos de gobierno y de estabilidad de legislatura". "No planteamos nada distinto a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana o Baleares", ha añadido, para luego subrayar que desde Podemos ya se están moviendo, como refleja su oferta pública de este miércoles.A pesar del estancamiento de las negociaciones entre ambas fuerzas, y a la espera de una nueva ronda con el presidente en funciones, Iglesias señala que cree que las conversaciones irán bien y ve lógico que los socialistas busquen primero un acuerdo con la derecha "que le permita tener un gobierno de geometría variable" que posibilite que los grandes pactos de Estado y las cuestiones económicas sean con la derecha y "" con Unidas Podemos.El líder morado añade que cuando esa primera opción fracase, el PSOE "" con su formación un gobierno de coalición al igual que ocurrió en en la Comunidad Valenciana, en Baleares y Canarias, o como puede ocurrir en Navarra, La Rioja o incluso Aragón".Además, señala que Sánchez cometería un error "", aunque entiende que la encuesta del CIS puede ser muy atractiva "para alguno de sus asesores". "No creo que cometan una irresponsabilidad de ese tipo y creo que más tarde o más temprano harán lo mismo que en la Comunidad Valencia", ha dicho. En esa comunidad, Podemos ha logrado dos consejerías y una vicepresidencia para el secretario general.Por eso, Iglesias ha instado a Sánchez a aceptar la propuesta morada de ir a la investidura del 22 de julio juntos, y ha reiterado que si no sale adelante están "". "Saldría adelante, ojalá el PSOE recapacite", ha indicado, para luego añadir que "si no recapacitan ahora, lo harán después".