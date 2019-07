La Plataforma en Defensa de Madrid Central presentará este viernes un recurso contra la moratoria de multas

Publicada el 04/07/2019 a las 18:49 Actualizada el 04/07/2019 a las 19:21

La Plataforma en Defensa de Madrid Central presentará este viernes en los juzgados de Gran Vía uncontencioso administrativopuesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid en esta zona de bajas emisiones.Así lo ha asegurado este jueves el miembro de la plataforma y responsable de movilidad de Greenpeace España , tras mantener una reunión con el alcalde de Madrid,, y la vicealcaldesa,. El recurso se presentará a las 10 horasen la que se ha llevado a cabo esta moratoria, ha justificado.Precisamente este jueves Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado en los juzgadospara la moratoria de multas en Madrid Central. Así, recurrieron la medida aprobada en Junta de Gobierno por PP y Cs por posible desviación de poder y porque consideran que el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad Sostenible , apelado por el Ejecutivo, "no ampara esa decisión".En este sentido, Fernández ha indicado que la moratoria de multas,, es una medida que "no pasó por el Pleno" y no está "ajustada a derecho".Por ello, seguirán con este procedimiento al considerar que la moratoria de multas de Madrid Central ha "eliminado" una medida que era "positiva y beneficiosa" para la salud de la población. Así, la próxima reunión la mantendrán el, esta vez con el Defensor del Pueblo.