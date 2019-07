Más Madrid y Unidas Podemos se suman a la petición del PSOE de una sesión de investidura con Gabilondo como candidato

Publicada el 04/07/2019 a las 13:37 Actualizada el 04/07/2019 a las 14:31

"Interpretación partidista del reglamento"

Los portavoces parlamentarios deen la Asamblea, Íñigo Errejón e Isabel Serra, respectivamente, han puesto de manifiesto sudirigida al presidente de la Cámara, Juan Trinidad (Cs), para que rectifique su decisión deal candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad,En palabras de Errejón, la" en la Comunidad de Madrid se mantiene mientras la Presidencia de la Cámara está "propiciando" o cuanto menos "permitiendo" que así sea "por activa y por pasiva".Errejón ha recalcado que "hay una primera mayoría" en torno a Gabilondo, que quiere acudir a la investidura, por lo que ha calificado de" que, teniendo un candidato, el presidente de la Asamblea haya decidido convocar un pleno "de momento" sin candidato, aunque "ya se verá".Tras señalar que Trinidad ha asumido como propia esa decisión, Errejón ha afirmado que, y ha insistido en se trata de un "hecho insólito sin precedentes"."La Presidencia de la Asamblea nos quiere condenar a que vayamos una sesión de investidura sin candidato", ha lamentado Errejón, quien ha atribuido la decisión a que a Cs "le preocupa una investidura de Gabilondo", ya que, ha recordado, para que Gabilondo fuera investidoque les insultan por redes para luego conseguir que se reúnan, como ha pasado en Murcia"."Es posible que haya diputados en el bloque de Cs que estén a favor de desbloquear la situación", ha precisado Errejón, quien ha apuntado que la excusa fundamental de Cs para no apoyar a Gabilondo era que no podía haber nadie de Más Madrid en el Gobierno de la Comunidad, para señalar que si ese es el problema ellos pueden danA su juicio, Cs se ha quedado "sin excusas" y debido a la "inquietud" ante la celebración de un pleno de investidura con Gabilondo como candidato ha optado por hacer una" y convocar un pleno sin candidato.No obstante, según Errejón, en la junta de portavoces se ha vivido una situación "un poco surrealista", porque se les ha comunicado que "de momento" habrá un pleno de investidura sin investido, pero "a la espera" de que la candidata del PP,, consiga los apoyos necesarios."Así que de momento tenemos un pleno de investidura sin candidato, pero a la espera de que a la señora Ayuso le salgan las cuentas", ha criticado, antes de señalar que Trinidad debería reconsiderar su posición "para que el conjunto de los diputados puedan expresarse ysi quieren que permanezca el bloqueo o quieren desbloquearlo".En este sentido, ha acusado a Trinidad de hacer una interpretación "torticera" del Reglamento y le ha instado a tomar una decisión "que represente más al conjunto de los grupos" en lugar de convocar un pleno de investidura sin candidato para "dormir" la situación yLa portavoz de Unidas Podemos,, ha calificado la decisión de Trinidad de "tropelía" y le ha acusado de hacer un "uso partidista" de la Asamblea y de utilizar la Cámara como "su cortijo privado".Así, ha criticado la convocatoria de un pleno, "en principio", sin candidato cuando, lo que supone, a su juicio, que Gabilondo no pueda exponer al conjunto de la ciudadanía su programa y que los diputados no puedan llevar a cabo un debate y una deliberación democráticos, por lo que ha calificado de "estafa" al conjunto de la ciudadanía.