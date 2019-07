Pedro Sánchez se reunirá el martes con Iglesias y el PSOE insiste en que hay bases sólidas para un acuerdo

Publicada el 04/07/2019 a las 17:05 Actualizada el 04/07/2019 a las 17:21

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a revalidar este puesto,, se reunirá elen el Congreso con, Secretario General de Unidas Podemos, según fuentes socialistas.El encuentro tendrá lugar a lasy desde el PSOE insisten en quede cara al debate de investidura previsto para los días 22 y 23 de julio, informa Europa Press. Según afirman, esta posibilidad de pactar con Unidas Podemos se ha demostrado en los últimos 12 meses de gobierno, desde que el actual jefe del Ejecutivo en funciones ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy.Sánchez tiene previsto reunirse, además, la próxima semana con los líderes del Partido Popular y Ciudadanos,, respectivamente, con el objetivo de desbloquear la legislatura y la vista puesta en que haya un gobierno en plenitud de funciones en este mes de julio.El jefe del Ejecutivo en funciones ya se reunió el pasado 11 de junio en el Congreso con Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Casado en un primer intento de recabar apoyos de cara a la investidura. Mientras que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hicieron lo propio con el resto de fuerzas políticas en los días siguientes, con laDurante esa primera ronda, Pedro Sánchez ofreció a Iglesias unen el que no haya miembros de la formación 'morada' sentados en el Consejo de Ministros, alegando que esto provoca rechazo por parte de otros posibles socios de cara a la investidura. Aunque sí admite que Podemos cuente con representantes en altos puestos de la Administración.Sin embargo, el líder de Podemos ha seguido insistiendo eny solo se replanteará esta postura si se somete a votación en el Congreso una investidura con gobierno de coalición y no sale adelante. Pero esta fórmula fuepor el PSOE, cuyo secretario de Organización, José Luis Ábalos, precisó que lo que está planteando Iglesias es una investidura en dos momentos y los socialistas solo se han planteado que ésta salga en uno.Los líderes de PP y Ciudadanos, por su parte,de plano hasta el momento facilitar la investidura con su abstención. Pedro Sánchez trató de convencerles de nuevo convocándoles a una reunión el pasado 24 de junio en la Moncloa. Pero, mientras que Rivera no fue a la cita.