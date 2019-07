Publicada el 04/07/2019 a las 11:14 Actualizada el 04/07/2019 a las 12:51

El "ninguneo" a Vox por parte de Cs

Tensión en Twitter

No es fácil aguantar callados el desprecio de Ciudadanos a nuestros votantes y las mentiras a los suyos. Nuestro CM de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje.



No podemos garantizar que si Ciudadanos se empeña en dar los gobiernos al PSOE, esto no vuelva a suceder. https://t.co/CieG7KvSxD — VOX (@vox_es) 3 de julio de 2019

¿El camino para el desbloqueo en Madrid?

A última hora de esta tarde tendrá lugar la segunda votación para la investidura de (Partido Popular) como presidente de la Región de Murcia. En la primera de ellas, el martes, no pudo ser por la oposición de Vox. Este jueves, las negociaciones parecen ir por mejor camino para las bautizadas como "tres derechas". Desde primera hora de la mañana, PP, Cs y Vox están reunidos intentando llegar a un acuerdo que conduzca a que no sean necesarias nuevas sesiones de investidura.Tras semanas negándose a sentarse con Vox y a firmar cualquier documento en el que fuese el sello de la extrema derecha,y, desde primera hora de la mañana de este jueves, hay reunión a tres en laPor parte de Ciudadanos, el interlocutor en este encuentro es el diputado en el Congreso por Murcia. Por parte del PP han acudido el secretario general y también diputado pora, y, representante del PP regional en el comité nacional de acuerdos para la gobernabilidad. En nombre de Vox está secretario general del grupo en la Asamblea Regional y negociador del partido,, y, presidente Vox en Murcia.Si no hay "acuerdo a tres", el partido de extrema derecha impedirá que Fernando López Miras (PP) sea presidente autonómico.El martes, después de impedir la investidura, Vox emitió un comunicado en el que"Tras varias semanas de negociaciones paralelas, PP-Ciudadanos y PP-Vox, y sin que el partido que se hace llamar 'de la ciudadanía' haya solicitado siquiera una simple toma de contacto con el grupo parlamentario Vox, el candidato popular solicitaba el apoyo de Vox para crear un gobierno, que sería compartido de forma paritaria con Ciudadanos", aseguraban.en el debate de investidura 'un gobierno de centro-derecha', su grupo parlamentario no ha tenido otra opción que votar no a la propuesta de un gobierno, cuya mitad de miembros 'ha preferido posicionarse en la falta de respeto y el ninguneo, cuando no en el abierto desprecio a Vox, a sus ideas y a sus votantes'”, añadían desde el partido liderado deEntre otras condiciones, en el documento inicial, Vox exigía a PP y Cs la "derogación de la ley autonómica de 8/2016 de 27 de Mayo de igualdad social LGTBI" al considerar que "vulnera" los derechos fundamentales "contenidos en la Constitución de libertad de educación, de expresión y de comunicación, entre otros".Vox y Ciudadanos se sentaron este jueves en la misma mesa cuando todavía sigue viva la polémica desatada en Twitter en la tarde del miércoles."El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE , que es lo queréis". Así respondía Vox desde su cuenta oficial al diputado de Vox Fran Hervías, que, también en Twitter había escrito lo siguiente: "Vox comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE.deben estar encantados con sus nuevos "socios".Horas después, desde la misma cuenta oficial de Vox se culpaba del polémico mensaje al responsable "de verano" de las redes sociales.En el Partido Popular confían en que el encuentro culmine con un acuerdo que, además, sirva para desbloquear las negociaciones en la Asamblea de Madrid para que su candidatasea investida presidenta.De momento, el presidente de la Asamblea madrileña,ha convocado para el 10 de julio un Pleno para el que no ha designado candidato pese a que tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios el socialistareunía más apoyos que Díaz Ayuso.