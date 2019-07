Siete de cada diez jóvenes españoles afirman haber sufrido ciberacoso en su infancia, según Save The Children

Publicada el 04/07/2019 a las 11:10 Actualizada el 04/07/2019 a las 11:36

en España, de entre 18 y 20 años,, según el informe Violencia viral de Save The Children, presentado este jueves 4 de julio, que estima que más de 529.000 habrían sido víctimas de ciberacoso siendo niños, que es la forma más común de este tipo de violencia.Según esta organización, los datos oficiales sobre este problema son "escasos", pues solo hay constancia de lascontra menores de edad recogidas por el Ministerio del Interior.Por ello, la ONG ha realizado unapara explicar la utilización que hacen los menores de las nuevas tecnologías, el nivel de exposición que tienen a la violencia online y para pedirle al Gobierno que apruebe "de manera urgente" la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y realice una estadística para conocer la magnitud de este asunto.Save The Children subraya que más de la mitad de los encuestados carecía de normas de uso o control parental y que casi la mitad de ellos (el 40%) se conectaba entre una o dos horas al día. Además, lay WhatsApp la red más usada."Las familias juegan un papel esencial para que los niños y jóvenes puedan hacer un, ha afirmado la directora de Políticas de Infancia de la ONG, Ana Sastre, durante la presentación del informe en Madrid.En cuanto al, el acoso online más común, el estudio revela que afecta, sobre todo a las niñas, que se da por primera vez entre los 8 y los 9 años y que la persona acosadora es del mismo centro escolar o una amistad de la víctima, en el 45,8% de los casos.El informe alerta de la violencia entre iguales, ya que en 6 de cada 10 casos de grabaciones de una agresión física, verbal o sexual y su difusión a través de Internet para ganar popularidad, conocidas como happy slapping, la persona que ejerció estaera amigo, amiga o miembro del mismo centro escolar que la víctima.La, al grooming o ciberembaucamiento de naturaleza sexual por parte de adultos, al sexting o intercambio de imágenes sexuales propias, o a plataformas que promocionan la autolesión, anorexia o bulimia, son otros tipos de violencia que sufren los menores en Internet y de los que alerta el informe.Además, la ONG muestra preocupación por la práctica, cada vez más habitual, deSe denomina sharenting y aunque no se enmarca en la violencia viral, puede desembocar en ella.