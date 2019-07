Trump asegura que los migrantes ilegales viven "mucho mejor" en los centros de detención que en su país

Publicada el 04/07/2019 a las 09:16 Actualizada el 04/07/2019 a las 09:36

El presidente de Estados Unidos,, ha asegurado este miércoles que los migrantes que entran de forma ilegal en el país y se encuentran en centros de detenciónque cuando estaban en sus países de origen, como recoge Europa Press."Muchos de estos extranjeros ilegales están viviendo mucho mejor ahora que de donde ellos vienen y en condiciones más seguras", ha indicado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter."Si los migrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención que han sido construidos rápidamente. Dígales que no vengan. ¡Todos los problemas resueltos!", ha manifestado.Trump también ha señalado a los demócratas que si quieren cambiar la situación deben "", algo que ha asegurado que es "muy fácil de hacer"."Si realmente quieren arreglar la crisis en la frontera, tanto humanitaria como de otro tipo, dígales a los migrantes que no entren en nuestro país a menos que estén dispuestos a hacerlo legalmente y, con suerte, a través de un sistema basado en el mérito", ha subrayado el mandatario. "¡De esta manera no tenemos ningún problema!", ha añadido.El presidente estadounidensey ha recalcado que "no son trabajadores del hospital, médicos o enfermeras".Además, Trump tambiénpor sus esfuerzos y ha afirmado que el país norteamericano está haciendo un trabajo "mucho mejor" que los demócratas en la frontera.México acordó el 7 de junioque llegan a la frontera de Estados Unidos en un periodo de 45 días, después de quea todos los bienes mexicanos si el flujo de migrantes no se reducía.Citando datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Ministerio mexicano ha indicado que 100.037 migrantes fueron detenidos en la frontera entre ambos países en junio, frente a los 144.2778 en mayo, incluidas personas que aparecieron en puertos de entrada y fueron considerados inadmisibles.Cada año miles de migrantes, en su mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, huyen de la violencia y pobreza en casa y, atravesando México, emprenden un peligroso camino hacia Estados Unidos.