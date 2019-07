WhatsApp, Facebook e Instagram restablecen su actividad tras los problemas para cargar imágenes

Publicada el 04/07/2019 a las 11:01 Actualizada el 04/07/2019 a las 13:02

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. — Facebook (@facebook) 4 de julio de 2019

We’re back! The issue has been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience. pic.twitter.com/yKKtHfCYMA — Instagram (@instagram) 3 de julio de 2019

We're almost at 100% resolved. There may be some residual effects for a small group of people, but overall your DMs should be working properly now. We appreciate your patience! — Twitter Support (@TwitterSupport) 3 de julio de 2019

Las plataformashan restablecido durante esta noche su funcionamiento tras los problemas experimentados a nivel mundial, España incluida, y durante varias horas desde la tarde de este miércoles, quecomo recoge Europa PressLos problemas de funcionamiento en los servicios comenzaron este miércoles poco antes de las, en horario de España peninsular, y afectaron principalmente a Europa y la zona central y el este de Estados Unidos en el caso de Facebook, a América del Sur y Europa central en el caso de WhatsApp; y a Europa y Estados Unidos para Instagram, según Down Detector y Outage Report.Ahora,en España, Facebook ha confirmado en Twitter que el problema que afectaba a la carga de vídeos, imágenes y otros archivos "" y que el servicio está "".Facebook ha asegurado desde su cuenta profesional Facebook Business que la caída global se ha debido a un problema registrado durante "" efectuadas por la compañía.En el caso de Instagram, la red social ha publicado también en Twitter a las 2.00 de la madrugada en España informando de su restablecimiento al cien por cien. Al mismo tiempo, WhatsApp ha vuelto a prestar su servicio de forma normal.Por su parte, la plataforma de microblogging Twitter ha sufrido también problemas durante la tarde de este miércoles para que sus usuarios pudieran enviar mensajes directos y recibir notificaciones.En torno a la medianoche en horario de España, Twitter comunicó que los problemas de la plataforma estaban "", con la excepción de "algunos efectos residuales".