El TS rechaza que la opinión pública influyera en la sentencia de La Manada

Publicada el 05/07/2019 a las 16:43 Actualizada el 05/07/2019 a las 17:16

El Tribunal Supremo rechaza que la opinión pública y la "presión" mediática hayan podido influir en el proceso judicial y en la sentencia de que ha determinado que La Manada cometióque ha guiado la actuación de los magistrados que han participado en el procedimiento, tanto los de Navarra como los del alto tribunal, informa Europa Press.Así responde la sentencia del Supremo al recurso que presentó la defensa de los cinco acusados, ejercida por el abogadodel exministro de Justicia Rafael Catalá, quien criticó al juez del voto particular que pidió la absolución de La Manada, han llevado a un "juicio paralelo" que ha podido "lesionar objetivamente la imparcialidad" del tribunal.Losy afirman que "no hay duda de que la causa se ha desarrollado tras un proceso con todas las garantías, siendo decisiva la declaración de la denunciante como prueba de cargo, corroborada por unos testimonios coherentes y vídeos pericialmente valorados, con una prueba médica y psicológica rigurosamente debatida y una ponderación de los hechos antecedentes y consecuentes a la acción criminal".Por tanto, insisten en quey que "basta con leer motivación de las sentencias para tener la convicción de que el tribunal ha decidido sobre la base exclusiva de lo visto y oído en el juicio oral"."Que el fallo finalmente haya coincidido con un cierto estado previo de opinión resulta intrascendente cuando tal conclusión aparece como resultado natural, lógico y coherente con lo sucedido en el debate en juicio. En definitiva, la imparcialidad no sólo se afirma cuando el desenlace del proceso se distancia de un estado de opinión preexistente.", argumenta el Supremo.De este modo, la sentencia subraya que no hay "nada" que acredite de forma objetiva las conclusiones de la defensa sobre el juicio mediático, sino que, por el contrario, de la lectura de la sentencia de la Audiencia de Navarra se deduce que el tribunal fue valorando, de forma "objetiva e imparcial", toda la actividad probatoria, de cargo y de descargo, "dando razón de las decisiones valorativas adoptadas que arribaron a la conclusión condenatoria".Es más, los magistrados consideran que la trascendencia mediática de los hechos ocurridos en Pamplona el 7 de julio de 2016 es "cada vez es mayor", pero dejan claro que es "un elemento normal en la actividad judicial".