Irene Montero responde a la propuesta de Sánchez que en Podemos son "independientes del Ibex y de los poderosos"

Que la CEOE no se salga con la suya

PSOE "quiere torcer el brazo de Ciudadanos"

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos,, ha respondido este viernes a la propuesta lanzada porde incorporar al Ejecutivoelegidos por los morados, que en la formación todos son "independientes del Ibex 35 e independientes de los poderosos", y está convencida de que esto puedeal PSOE en un "gobierno de coalición progresista".En rueda de prensa tras la segunda reunión de la mesa confederal de Unidas Podemos, Montero ha asegurado quede lograr un acuerdo de gobierno con el PSOE en julio, "antes de las vacaciones", a pesar de la intención de los socialistas de acudir "a una investidura fallida" con el objetivo, dice, de presionar a PP y Ciudadanos.Por este motivo, le recuerda a Sánchez que en Unidas Podemos son personas independientes tanto de las eléctricas como de los fondos buitre o de la CEOE, que no llegan "con piedras en la mochila" y que deben sentarse y negociar el "para qué" y los equipos, y hacerlo sin"Somos independientes de las grandes eléctricas para bajar el precio de la luz; personas independientes de los fondos buitre para regular el precio de los alquileres; personas independientes de la CEOE para garantizar empleo estable y sobre todo para que no se cumplan los designios del presidente que ha planteado la repetición electoral; en definitiva somos personas independientes del Ibex 35, independientes de los poderosos", ha enumerado Montero.En este punto, ha acusado al presidente de la CEOE de querer unapara que Unidas Podemos no esté en el Consejo de Ministros, y le ha echado en cara que no le guste "que haya pensiones públicas" y que busque que "la gente cobre muy poco y trabaje mucho".La número dos de Podemos optaba así por la ironía para responder al presidente en funciones y le afeaba al PSOE su "incapacidad" para compartir gobierno y su insistencia por "acaparar sillones", al tiempo que regresaba a la idea de que puesto que ellos no pondrán vetos a nombres del PSOE, espera que desde la formación socialista tampoco los pongan a los que proponga Unidas Podemos.Montero ha señalado que irán a la reunión del martes con el presidente en funciones con este argumento y con la propuesta de intentar lograr los apoyos a la coalición en el debate de investidura del 22 de julio. Ha indicado además que por su parte nunca dejarán de sentarse a negociar con Sánchez en cada una de las citas a las que les convoque, por lo que todo apunta a que en caso de que fracasen las conversaciones entre los líderes,"Es nuestra obligación ir, bloquear y desbloquear las negociaciones es una cuestión que depende de Pedro Sánchez. Por nosotras no va a ser", ha añadido, para acto seguido comentar que están convencidas de que cuando los socialistas entiendan que no logran "torcer el brazo" de Ciudadanos y PP para que les apoye, entonces "se producirá un proceso de negociación para un gobierno de coalición".Por este motivo, desde Unidas Podemos se muestran "optimistas" ante la posibilidad de que haya un Gobierno progresista, y aseveran que este llegará "aunque sea en septiembre".