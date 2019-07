Revés para Almeida: la justicia suspende la moratoria de multas en Madrid Central

Publicada el 05/07/2019 a las 18:11 Actualizada el 05/07/2019 a las 18:51

. El juez aceptó el recurso contencioso administrativo que presentaron este mismo viernes Ecologistas en Acción y Greenpeace en el que solicitaban la suspensión cautelar de la moratoria de multas decretada por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y que entró en vigor este lunes. Desde entonces, cualquier vehículo podía acceder a la zona de bajas emisiones aprobada por Manuela Carmena sin ser sancionado. En teoría, según explicaron los conservadores, la medida seguía en vigor pero sin carácter sancionador hasta, como mínimo, el mes de septiembre. Una decisión muy criticada por las organizaciones defensoras de la medida del anterior Ayuntamiento, que consideraban que, de facto, se estaba derogando una de las medidas estrella del Plan A de calidad del aire de Carmena. Con esta decisión, Madrid CentralNo obstante, este no era el único recurso presentado. Eltambién hizo lo propio y acudió el jueves con su propio escrito a otro juzgado en el que solicitaba, del mismo modo, la suspensión inmediata de la moratoria de las multas. No obstante, fuentes socialistas confirman que el juez, en su caso, no aceptó las medidas cautelares."La solicitud y adopción de una medida cautelar de suspensión de la eficacia de un precepto no es una medida excepcional, sino una medida normal englobada en el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte recurrente desde el punto y medida que esta guarda proporción y relación con la pretensión que se ejercita en el procedimiento", recoge el recurso. "En definitiva,; y es en el incidente de medidas cautelares donde ese principio de prevención tiene su reflejo procesal", concluye.