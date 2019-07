Vox no participará en el homenaje a Blas Infante porque su figura fomenta el "enfrentamiento cainita entre españoles"

Publicada el 05/07/2019 a las 09:42 Actualizada el 05/07/2019 a las 10:05

Los diputados deen el Parlamento andaluz no participarán este viernes en el acto institucional que celebra la Cámara para conmemorar, reconocido como padre de la patria andaluza en el Estatuto de Autonomía, ni en ningún otro homenaje que se programe a su figura por considerar que sus ideas fomentan el "".Así lo ha anunciado el grupo parlamentario de Vox con un mensaje publicado en Twitter una hora antes de la celebración del acto, en el que está prevista la intervención del presidente de la Junta,(PP-A), la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), y representantes de los grupos parlamentarios.En el mensaje difundido en las redes sociales, recogido por Europa Press, Vox se declara "a favor de la igualdad de todos los españoles ante la ley, por ello, seremos siempreque buscan dividir a los españoles, la ruptura de la unidad de España y la transgresión de nuestro marco jurídico constitucional"."La confusión de ideas de Blas Infante permite hacer deluna filosofía de vida para nuestros políticos, por eso es aclamado y utilizado desde cualquier punto de vista, desde el PSOE/PP a formaciones filoislámicas u organizaciones secesionistas laicas y de izquierdas", critica la formación que lidera Santiago Abascal, que sostiene que las ideas de Blas Infante "son hoy núcleo de una, de una ideología basada en el agravio comparativo que lastra las potencialidades de nuestra región y crea falsas identidades respecto del resto de España".Tras censurar que "la figura de Blas Infante se ha utilizado como ariete contra los sectores sociales y políticos que se han opuesto a la deriva del Estado de las Autonomías", Vox subraya que "quienes nos posicionamos frente a esa deriva que amenaza la integridad de España no podemos colaborar con estos actos y jamás apoyaremos homenajes que estimulen el apoyo moral de los andaluces a, y que ha propiciado el saqueo de esta tierra a manos de una oligarquía corrupta".En este sentido, Vox invita a los partidos que conforman hoy el Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, y al conjunto de la ciudadanía andaluza "a buscar nuevos fundamentos históricos no vinculados al, sobre los que sustentar el legítimo orgullo de ser y sentirse andaluces". "Los españoles y andaluces debemos mirarnos para construir un futuro común que no se base en el recuerdo perpetuo de las divisiones que nos llevaron a enfrentamientos en el pasado. Andalucía, siempre dentro de España, es una región que puede celebrar muchas e importantes efemérides que hicieron de ella, en su día, un emporio de riqueza y la cuna de figuras universales", concluye la formación que lidera Santiago Abascal.