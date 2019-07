El PSC presidirá la Diputación de Barcelona tras un acuerdo de gobierno con JxCat

Publicada el 06/07/2019 a las 13:15 Actualizada el 06/07/2019 a las 16:06

Marín: "La política es discutir pero también es acordar"

PDeCAT: el acuerdo "no afectará al Govern"

El president del PDeCAT, David Bonvehí [@davidbonvehi], sobre l'acord amb els socialistes a la Diputació de Barcelona: "El PSC continua sent un dels partits del 155, però les majories en les eleccions municipals han estat les que han estat" https://t.co/nNpgTMKhON — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 6 de julio de 2019

ERC califica de "jugada triste" el pacto

El republicà Dionís Guiteras [@Dionis7vetes], sobre l'acord entre el PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona: "No és una jugada mestra, és una jugada trista que no té en compte el futur del país" https://t.co/w39rTKgGfb — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 6 de julio de 2019

Cs critica el "pacto de la infamia"

El, y por el que JxCat se compromete a votar a los socialistas para la presidencia en la sesión constitutiva del pleno del jueves por ser la lista más votada en el conjunto de los municipios. Según informa El País, el Consejo nacional del PSC decidirá este lunes su candidato: las quinielas apuntan a que el cargo recaerá en la alcaldesa de L’Hospitalet,El acuerdo, recogido por Europa Press y firmado por el secretario de organización del PSC , Salvador Illa, y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, indica que constituiránpara seguir la consecución de los objetivos municipales marcados.La participación de ambas fuerzas en el Gobierno "con la distribución de los representantes del Gobierno, su organización y, por lo tanto, todos los aspectos vinculados y necesarios para ejercerlo, quedará recogido en los diferentes documentos del Pleno de cartapacio", han acordado. También han suscrito, "creando los mecanismos y método que permita generar este instrumento en correspondencia con las necesidades de los ayuntamientos"."En todos aquellos asuntos de posicionamiento político ajeno al ámbito competencial propio de la Diputación de Barcelona, las formaciones políticas firmantes actuarán de acuerdo con su programa político", han acotado. En el texto, han hecho referencia a, y coinciden en que la prioridad de la acción política de la corporación provincial debe ser las políticas propias de los gobiernos locales y la optimización de los recursos propios.Como objetivos básicos han identificado el de hacer, buscando la eficiencia y eficacia, y el de que las políticas tengan como objetivo fundamental la mejora de la cohesión territorial y social, avanzando hacia la equidad en la prestación de servicios municipales en todo el territorio, entre otros.El nuevo Gobierno que conformarán tendrá entre los ejes básicos de sus políticas, para el que la Diputación deberá adaptarse a los cambios en la situación social, económica y jurídica, y ayudar al mundo local para avanzar hacia la autonomía. Ven necesarioa las nuevas demandas de los ayuntamientos, para lo que harán un replanteamiento de las actuales estructuras internas de gestión que a la vez debe revisarse para "dotar la gestión de más eficiencia, transparencia y buen gobierno", fomentando paralelamente mejoras de transformación digital y transparencia en los municipios.También: "Los diferentes municipios tienen planteados problemas comunes, pero también necesidades y prioridades diferentes", por lo que buscarán para los ciudadanos la igualdad de acceso a servicios, políticas públicas y equipamientos independientemente del municipio. Entre sus prioridades se encuentrapara luchar contra el cambio climático; el desarrollo local, la economía social, el trabajo y la innovación; los servicios a las personas con políticas de igualdad y diversidad, y plantean "municipios creativos, educadores, solidarios y con salud".La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat,, ha defendido este sábado que, porque "la política es discutir pero también acordar". Lo ha dicho en una entrevista en la Cope recogida por Europa Press, después de que los socialistas alcanzaran el viernes un pacto para presidir la Diputación de Barcelona con apoyo de JxCat."La política es acuerdo y pacto. Lo que no es normal es lo que hemos vivido los últimos años en la política catalana, que es desacuerdo y no política", ha remarcado. Marín ha sostenido que durante los últimos cuatro años no ha hecho "otra cosa" queen beneficio de la ciudad, según ella.El presidente del PDeCAT, , ha defendido este sábado que en la Diputación de Barcelona no había mayoría independentista y ha considerado que. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido este pacto argumentando que "no había mayoría independentista para poder tirar adelante esta legislatura".También ha recordado a los republicanos que han conseguido pactar "en el Ayuntamiento de Tarragona, donde hay un alcalde de ERC; en el Ayuntamiento de Lleida, donde hay un alcalde de ERC, en la Diputación de Tarragona, donde hay una presidenta de ERC; en la Diputación de Lleida, donde hay un presidente de ERC, y en la Diputación de Girona, con un presidente en este caso de JxCat". Y ha añadido que en Figueres (Girona) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) "para echar a la persona -de JxCat- que había ganado las elecciones de manera muy amplia" pero que esto no generó una crisis en el Govern.Preguntado por si han dejado de, ha respondido que no porque el partido "sigue siendo uno de los partidos que promovió y aceptó aquel 155". "Sabemos quien es el partido socialista y sabemos, pues, lo que ha hecho estos últimos años, pero también, pues, las mayorías en las elecciones municipales han sido las que han sido", ha declarado.Ha destacado quepara concurrir a las elecciones municipales y evitar que "las principales ciudades del país estén gobernadas por fuerzas que no son soberanistas". "Esto no fue posible", ha dicho, y ha indicado que en el escenario actual es positivo que una fuerza soberanista como JxCat pueda estar en el gobierno de la Diputación de Barcelona. Además, ha señalado que si acordaban un gobierno en la Diputación con ERC "menos votos que otro acuerdo, que era otro tipo de acuerdo, que habrían hecho las tres fuerzas que gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona".Por su parte, el vicepresidente en funciones de la Diputación de Barcelona,, ha lamentado este sábado el pacto asegurando: "Es una jugada, yo no la calificaré de maestra, pero". En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido que republicanos y JxCat sumaban suficientes apoyos para gobernar en la Diputación de Barcelona y ha apuntado que hasta el jueves pueden seguir hablando -aunque ha explicado que-.Ha argumentado quemás que el acuerdo entre JxCat y los socialistas, y ha asegurado que los comuns no habían "descartado nada".También, ya que en los municipios ERC no han apoyado a ningún alcalde socialista y ha reivindicado que "en Sant Cugat hay una alcaldesa republicana". "Estas dinámicas municipales que forman parte de idiosincrasias locales no pueden pasar por delante o compararse" con la Diputación de Barcelona, que ha considerado estratégica.Preguntado sobre si el acuerdo puede tener consecuencias en el Govern, ha respondido que "" y que, si bien ha admitido que las cosas no serán iguales, aún no se puede hablar de una ruptura de pactos, ha dicho.Por su parte, la portavoz de Cs en el Senado y en el Parlament de Cataluña,, ha criticado este sábadopara gobernar en la Diputación de Barcelona. En una atención a los periodistas en Barcelona, ha criticado el acuerdo de gobierno de los socialistas con los que les llaman "bestias taradas y con aquellos que dieron un golpe a la democracia en Cataluña".