El PSOE condena las "infamias" vertidas sobre Marlaska: es una persona "comprometida y firme defensora de los derechos LGTBI"

Condenamos las infamias que se están vertiendo sobre el ministro Grande-Marlaska, una persona comprometida, valiente y firme defensora de los derechos #LGTBI. Un referente para muchos y muchas.



Todo nuestro apoyo y cariño, ministro. pic.twitter.com/96x6z5btRf — PSOE (@PSOE) 7 de julio de 2019

Arrimadas pide la dimisión de Marlaska

El Ministro se comporta como un incendiario irresponsable: el PSOE pone a Cs en la diana y los radicales nos lanzan botellas. Dimita si tiene dignidad. No nos han callado los batasunos o los CDR; tampoco lo hará el gobierno Sanchista que alimenta el odio contra nuestros votantes pic.twitter.com/xAJD52mhOI — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 7 de julio de 2019

García Egea y Almeida muestran su apoyo a Cs

Recordemos al ministro Marlaska que los intolerantes no somos los que pactamos bajar impuestos o garantizar la igualdad. Intolerantes son los que no condenan agresiones a representantes públicos. Mi apoyo a @InesArrimadas y a @CiudadanosCs ante los que creen que la calle es suya. https://t.co/NiTfUow1l3 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 7 de julio de 2019

Abascal: "Justifica a sus matones y echa la culpa a los agredidos"

Nuestra solidaridad con los diputados de Cs que ayer recibieron el ataque de los energúmenos de siempre. Exigimos la dimisión de Marlaska, un ministro chavista que justifica a sus matones callejeros y echa la culpa a los agredidos. Es muy grave. En VOX lo sabemos porque...(sigue) pic.twitter.com/TTmBRrBfrT — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 7 de julio de 2019

...hemos sufrido agresiones de todo tipo por parte de la izquierda. Y es tristre constatar que los "cordones sanitarios" y el silencio han animado esas agresiones y alimentado un monstruo totalitario. Ahora, donde podamos, fuera toda subvención a los violentos y a los amparadores — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 7 de julio de 2019

Carmena: Cs "ha dejado de ser tolerante" por "apoyar" a Vox

Elque, a su juicio, "se están vertiendo" sobre el ministro del Interioren funciones, Fernando Grande-Marlaska , a quien ha definido como una persona"Condenamos las infamias que se están vertiendo sobre el ministro Grande-Marlaska.", han señalado los socialistas a través de su cuenta de Twitter. En la publicación, recogida por Europa Press, el PSOE también ha enviado "todo" su "apoyo y cariño" al ministro del Interior en funciones. Así lo ha manifestado este domingo la formación socialista después de que varios miembros de Ciudadanos hayan pedido la dimisión de Grande-Marlaska.La portavoz de Ciudadanos en el Congreso,contra los votantes de la formación naranja. Así lo ha manifestado este domingo Arrimadas en una publicación en su cuenta de Twitter, después de que todos los representantes de Ciudadanos presentes en el Orgullo de Madrid tuvieran que abandonar la manifestación entre abucheos porque un grupo de personas les bloqueó el paso.Para Arrimadas, el ministro del Interior en funciones. "El PSOE pone a Cs en la diana y los radicales nos lanzan botellas. Dimita si tiene dignidad", ha sentenciado.Ya en un acto este domingo, Arrimadas, por las declaraciones que realizó el socialista contra la formación naranja. "No tiene usted vergüenza ni responsabilidad ninguna, es la versión sanchista de Torra con el 'apreteu", ha lamentado Arrimadas, en referencia al discurso del president catalán cuando éste animó a los Comitès de Defensa de la República (CDR) a continuar con sus acciones callejeras por la independencia de Cataluña. "Apreteu, i feu bé d'apretar (animad, hacéis bien en apretar, en español)", señaló Torra.Arrimadas ha hecho así un paralelismo entre las palabras de ánimo de Torra a los CDR con las declaraciones de Marlaska, en las que(refiriéndose a Vox). "Si alguien no entiende que eso debe tener alguna consecuencia en un sentido o en otro podría calificarse de irresponsable", añadió Marlaska.Por estas palabras, el partido que lidera Albert Rivera. "Dimita, es usted un irresponsable,, a cuatro millones de votantes para que luego radicales vengan a tirarnos botellas". A juicio de Arrimadas, "es el colmo de la hipocresía" que "algunos utilicen la bandera LGTBI para atacar a personas por su ideología". "", ha criticado la portavoz de la Ejecutiva de Cs, quien ha calificado de deja vu lo sucedido ayer, refiriéndose a otros episodios similares vividos en Cataluña o País Vasco. Finalmente, también ha lamentado que los socialistas hayan salido a condenar las críticas a Marlaska, pero no los acontecimientos que tuvieron lugar durante el Orgullo.En la misma línea, laha asegurado que Marlaska, el que "debe velar por la seguridad de todos", "alentó a las masas para que Cs fuera objeto de insultos y agresiones". "Ayer cargos y simpatizantes de Cs sufrieron esas agresiones sin que nadie del Gobierno las haya condenado. La España que quiere Sánchez. Marlaska dimisión", ha tuiteado Reyes.El diputado de Cs en el Congresotambién ha pedido la dimisión de Marlaska. "Una persona en cuya responsabilidad pública está mantener la seguridad ciudadana, incita a los altercados y agresiones contra Ciudadanos. Fuera, Fernando, vete a tu Juzgado", ha publicado Bal.El secretario general del PP,ha mostrado su apoyo a Ciudadanos y a su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas. Así lo ha manifestado este domingo García Egea en una publicación en su cuenta de Twitter, después de que varios dirigentes de Ciudadanos hayan pedido la dimisión del ministro del Interior en funciones tras lo sucedido.Desde la cuenta del PP también han destacado estar "siempre a favor del respeto, la igualdad, la tolerancia y la libertad", han tuiteado los populares.El alcalde de Madrid,, ha manifestado hoy que elen los últimos años estáde aquellos que no piensan como determinadas personas".Así lo expresado en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press después de lamentar y criticar las agresiones e insultos sufridos ayer por la comitiva de Cs en la manifestación estatal del Orgullo en Madrid."Lamentablemente no es un incidente sin más que se haya producido este año sino que en una serie de años se están produciendo una serie de eventos que para los que consideran que el Orgullo una fiesta de inclusión, creo que se está transformando en lo contrario, en una".El presidente de Vox,, ha mostrado su "solidaridad" con los diputados de Ciudadanos tras recibirdurante la manifestación del Orgullo de Madrid. En este contexto, ha exigido también, en una publicación en su cuenta de Twitter, la, "un ministro chavista que justifica a sus matones callejeros y echa la culpa a los agredidos".El líder de Vox ha definido a Marlaska comoy ha calificado lo sucedido de "muy grave". "En Vox hemos sufrido agresiones de todo tipo por parte de la izquierda", ha asegurado. Abascal ha criticado que es "triste" constatar que "los cordones sanitarios y el silencio han animado esas agresiones y alimentado un monstruo totalitario". "Ahora, donde podamos, fuera toda subvención a los violentos y a los amparadores", ha sentenciado.La exalcaldesa de Madrid,, ha lamentado este domingo las agresiones e insultos proferidos por algunos manifestantes hacia los miembros de Ciudadanos, aunque ha señalado que este partido. En una entrevista para la cadena Ser recogida por Europa Pres, Carmena ha manifestado que "cuando se tiene un profundo espíritu demócrata hay que ser más tolerante que el no tolerante" yeste sábado.