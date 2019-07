Díaz Ayuso y Aguado cierran un acuerdo a 48 horas del pleno de investidura sin candidato y sin los votos de Vox

Publicada el 08/07/2019 a las 09:37 Actualizada el 08/07/2019 a las 10:04

Los portavoces de PP y Ciudadanos,, respectivamente, firmarán este lunes unpara los cuatro años de legislatura a 48 horas del pleno de investidura sin candidato, como recoge Europa Press.Ambos dirigentes darán los detalles del pacto en una rueda de prensa, convocada este lunes a las 12 horas en la Cámara autonómica. Los equipos de negociación de ambos partidos llevanpara perfilar el contenido del mismo. Las principales desavenencias no han estado en el programa, en el que desde el principio han coincidido, sino enLa suma de PP y Ciudadanos alcanza los 56 escaños, a once de la mayoría, por lo que. Primero, de cara al pleno de investidura ya que son también necesarios sus votos para reconvertirlo en una sesión con candidato y, después, respecto a dar su visto bueno a un gobierno de centroderecha.El partido que lidera en Madridya ha avisado quey exige que las tres formaciones firmen abiertamente un "programa único común", que recoja algunas de sus peticiones como bajada de impuestos, cumplimiento de la legalidad en materia de inmigración y libertad educativa.Ciudadanos, por su parte, insiste en quepero sí está dispuesto a sentarse con ellos para explicarle el acuerdo al que ha llegado con los conservadores. No tendría problema en que este partido se sumase a posteri al pacto cerrado.